網驚喊「指月亮被割耳朵」！　醫曝神秘力量真相：這很常見

▲你曾因用手指月亮而被「割耳朵」嗎？（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你曾聽過「手指月亮會被割耳朵」的民間傳說嗎？有網友驚悚回憶，「年輕時淘氣指了很尖的月亮，晚上睡覺就真的耳朵流血」、「我小時候聽到，就更故意指，結果剛好是OO體質，耳朵受傷，嚇死」。不過，兒科醫師傑登以現代醫學說明，這是種慢性、反覆發作的過敏性皮膚病－「異位性皮膚炎」，並不是神秘力量所造成。

傑登醫師在粉專分享，民間傳說「月亮割耳朵」是指當小孩用手指了月亮後，耳朵後方會出現紅腫或裂痕，但其實這是很常見的異位性皮膚炎，常見於嬰幼兒及兒童，皮膚會出現乾燥、紅腫、發癢，尤其容易發生於耳後、脖子和手肘內側等部位。

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提及「耳後」為何是異位性皮膚炎好發部位？傑登醫師說，皮膚褶皺與摩擦、汗水積聚和清潔不足是主因。他進一步解釋，耳後皮膚薄且有褶皺，容易因為耳機、口罩等物品的摩擦而受刺激；再來，耳後容易積聚汗水和皮脂，也會刺激皮膚引發炎症；另外，小孩洗澡常常忘了洗耳後，導致汗水、油脂和污垢累積，加重皮膚刺激。

▼傑登醫師說明「被月亮割耳朵」其實是異位性皮膚炎。（圖／傑登醫師授權提供）

要預防被「割耳朵」，傑登醫師衛教4點：

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1.認真保濕：每天使用溫和、無香料的保濕霜，尤其是在洗澡後立即塗抹耳後，鎖水保濕。

2.避免刺激：選用不含香料的肥皂，並盡量減少耳後摩擦的機會。

3.注意汗水：當孩子流汗時，使用濕毛巾把耳後的汗水擦掉可減少發作。

4.控制搔癢：若感到皮膚搔癢，盡量避免抓癢，以免破壞皮膚引發感染，可使用含有低劑量類固醇的藥膏來緩解癢感。

至於「被割了耳朵」後若一直沒有好，傑登醫師提醒，這可能是合併黴菌或細菌感染，當皮膚處於潮濕環境，致使黴菌容易滋生，尤其是念珠菌，會造成皮膚紅腫、脫皮、癢感加劇，必須使用抗黴菌藥物治療；而若皮膚因抓癢破損後，則容易引發細菌感染，表現為膿液、結痂或擴大紅腫範圍，則需要配合抗生素藥膏或口服抗生素治療。

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傑登醫師表示，異位性皮膚炎為只要經由適當照護與治療，就能控制的皮膚問題，但切記，一旦有耳後搔癢、紅腫或反覆發作的症狀，請盡快就醫治療，以避免進一步感染。​

更完整資訊：Dr. Jaden 傑登醫師的保健室