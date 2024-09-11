她半夜癢醒「像螞蟻從骨髓鑽出」　異膚大爆發流血流膿只能趴睡

▲異位性皮膚炎病友協會理事長、台大皮膚部主治醫師朱家瑜說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年20多歲的周小姐曾因為異位性皮膚炎大爆發，全身從手腳、腹部與背部都有脫屑且佈滿搔抓流血與結痂裂開的傷口，最嚴重的時候，睡覺時只能以固定趴睡姿勢，稍微一動就痛，而且癢到像「螞蟻從骨髓鑽出來」。異膚病友協會今（11）日公布最新調查結果顯示，病友嚴重度常常被低估，但是只要不迷信偏方或者來路不明中草藥，正確且持續治療，中重度病友可以獲得顯著改善。

每年9月14日是世界異位性皮膚炎日，今年主題強調「真實無濾鏡」（原文為Atopic Eczema Unfiltered），希望大眾可以正確認識異位性皮膚炎，瞭解病友因疾病所真實面對的日常挑戰。為了瞭解異膚病友治療後的病症改善情況，異位性皮膚炎病友協會針對協會的會員發起全台異膚大調查，透過病友們自動自發地每3個月填寫一次問卷。

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異位性皮膚炎病友協會理事長、台大皮膚部主治醫師朱家瑜公布初步調查結果，異膚對病人的嚴重程度常常被低估，醫師經嚴謹的醫學評估，約2到4成病友為中重度異膚，但病人主觀感受為中重度異膚的比率卻逼近5成（49.2％）。

不過，異膚病友只要不迷信偏方或來路不明的中草藥，尋求專科醫師的幫助，正確診斷與持續治療，統計顯示，經1年治療，中重度異膚病友比例從4成降低為1成，病況與癢感皆獲得顯著且長時間的改善，有助重拾信心，展開與一般人無異的生活。

朱家瑜表示，異位性皮膚炎治療武器多，近年健保更針對中重度病友陸續給付口服標靶藥物以及針劑的生物製劑，只要經過免疫製劑治療與光照治療一定時間仍無效果，就符合資格，且效果相當明顯，搔癢問題約2天至1周可改善，其他問題也大概在1月後有感。

周小姐在配合醫囑接受針劑標靶治療與基礎保濕照護後，異膚逐漸獲得穩定控制，還可以嘗試過去被限制的事，勇敢去流汗、游泳，還能再次品嚐到小時候發病前吃過的蝦子與螃蟹。

另一名29歲何先生，本身和異膚共處超過20年，大學畢業至等待就業期間大爆發，全身從臉部、身體到四肢關節嚴重發炎與搔癢，出現流血流湯、傷口密佈等症狀，且天天睡不飽，疲憊不已，痛苦不堪。

何先生接受口服小分子標靶藥物與保濕護理後，快速擺脫搔癢，皮膚紅腫與傷口也在治療一周內改善8成，漸漸擺脫流血流膿、一年四季穿長袖的生活，開始穿著短袖，工作也因為良好的睡眠，變得更有效率。