江蕙抗癌9年　醫：失聲是重大警訊

▲江蕙親曝罹癌化療9年。（圖／資料照／寬宏藝術）

記者李佳蓉／綜合報導

「二姐」江蕙睽違9年將復出開唱，不過10日卻突發聲明，道出9年前引退的真正原因是罹患癌症，治療過程更出現肺栓塞、大出血，連嗓音都受波及。整合醫學專科醫師姜冠宇指出，作為有癌症史的患者，失聲、丹田失去力氣其實是重大警訊，指對抗癌症是很辛苦的旅程「衷心希望江蕙可以撐過這一關」。

姜冠宇醫師在粉專發文寫下，先不猜江蕙罹患的是哪一種癌症，而是從廣泛的癌症復發經驗來看，不難讓人聯想到喉返神經、膈神經等等，或有可能暗示腫瘤組織壓迫、復發轉移侵犯神經，「那都是很可怕的症狀」。他透露，曾遇過患者因神經壓迫，四肢全部癱瘓，就是因為壓到脊髓，那是更嚴重的案例，該類個案是很難存活的。

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至於肺栓塞的由來，姜冠宇解釋，當癌症轉移到骨骼或其他器官時，癌細胞釋放的細胞因子，如TNF-α、IL-1、IL-6，可以激活內皮細胞和血小板，從而刺激凝血系統，此外這些細胞因子會引發炎症反應，進一步增加血栓風險。

姜冠宇說，當然之後可能的化療、放療，患者還要再承受更虛弱的過程，「對抗癌症，其實是一個很辛苦的旅程，不只身體的痛苦，還有經濟上的打擊。」他認為，這也是為何要盡量擴大篩檢族群，並且投入更多預算把可篩檢年齡盡量往前推，「這是盡量減少每個人可能發生在未來的悲傷」。