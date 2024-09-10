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江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」　醫推測可能是3種癌

▲ 第17場江蕙演唱會-慶功（圖／記者黃克翔攝）

▲ 江蕙發聲明透露自己罹癌。（圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

「二姐」江蕙將於10月5日國慶晚會登上台北大巨蛋，封麥9年後復出，讓眾人相當期待。而她今（10）日發出聲明表示，就診發現罹癌，治療過程更出現肺栓塞、大出血等，連嗓音都受到波及。胸腔科醫師蘇一峰推論，較有可能與腺癌相關，因為腺癌類較容易有栓塞問題，且通常會是晚期。不過，目前二姐可出來唱歌，應是有獲得控制。

江蕙今天發出聲明坦承2015年身體出狀況，原本以為休息就會好轉，就診後才知道罹癌，「在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等等接連而來。」連最重要的嗓音都受到波及。蘇一峰今日接受媒體訪問時提到，一般是腺癌類特別容易出現肺栓塞情況。

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蘇一峰說，所謂肺栓塞就是肺部血管被擋住、被血栓卡住，肺部沒有血流，造成肺有壞死而無法換氣。他指出，血流被阻擋原因有可能是來自身體產生的血栓，像是腺癌類的癌症就特別容易導致身體血液凝固，產生血栓，故推論江蕙可能得到的是腺癌類的癌症。

蘇一峰推測，腺癌類可能是大腸癌、肺腺癌或乳腺癌。而肺栓塞肺為內科急重症，通常很危險，更嚴重甚至插管都有可能，但他強調，這一切都屬於猜測，可以知道的是江蕙應該有一段很辛苦的過程。

蘇一峰表示，通常會出現肺栓塞會比較末期，初期癌症因為癌細胞不夠多，不太會栓塞，通常到末期癌症細胞太多了，產生的激素讓血液凝固，就開始出現肺栓塞的情況，也可能伴隨轉移。

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關鍵字： 腺癌 江蕙 癌症 蘇一峰

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