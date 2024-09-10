台南葡吉3產品過期！中秋食品稽查　新北麵包坊作業環境有貓

▲食藥署聯合地方衛生局共同執行「113年度中秋複合式專案」。（圖／食藥署提供）

記者張乃文／台北報導

因應中秋將至，食藥署今（10）日公布「113年度中秋複合式專案執行結果」。其中台南葡吉食品有限公司查獲貯存逾期產品，但業者說明並未使用在製售產品，以違反食安法第15條規定裁處6萬元；同時，也因產品標示不符合規定，裁處4萬元。另有新北市凱悅蛋糕麵包坊因稽查時，在作業環境有貓出現，也依照食安法裁處6萬元。

食藥署聯合地方衛生局共同執行「113年度中秋複合式專案」今（10）日公布執行成果。食藥署中區管理中心主任陳姿伶指出，台南市衛生局稽查時，查獲葡吉食品有限公司貯存逾期食品，包括過期一年的雙餡奶黃流芯、麵包助發酵粉、青蘋果餡等，業者說明並未使用於製售產品，因此以違反食安法第15條規定，裁處6萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，標示查核品項中，葡吉有2項產品標示不完整，包括雪花餅跟帆船夏威夷豆，因為過敏原資訊標示不完整、原料成分資訊沒有完全展開，依照食安法28條裁處4萬元。

陳姿伶說，新北市的凱悅蛋糕麵包坊因稽查時，在製作環境有一隻貓，依據食品良好衛生規範準則第4條規定，食品業者之場區及環境應符合食品業者之場區及環境良好衛生規範基準，禽畜、寵物等應予管制，並有適當措施。因此按照食安法規定裁處6萬元。