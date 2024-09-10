行醫40年換心500顆　74歲魏崢：最難的手術最想自己上

▲回顧行醫超過40年的種種，魏崢侃侃而談，往事如昨日剛經歷。

圖文／今周刊

1988年帶領心臟移植團隊完成首例台灣長期存活心臟移植案例、1998年完成全球首例自體心臟移植，至今換過超過500顆心臟……，這些都是台灣心臟科權威、振興醫院院長魏崢創下的醫學紀錄。

行醫超過40年，很難想像，74歲的魏崢過了退休年齡，仍然「數十年如一日」，守在臨床第一線，不只每周門診病人多達上百位，更有兩天會安排手術、親自執刀，力行不輟。

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「我比較苦命啊！」談到年過古稀仍然兢兢業業，魏崢8月底接受《今周刊》專訪時打趣說。不過，玩笑歸玩笑，提起熱愛的醫學，他眼神依然散發光芒，「早點退休過好日子也不錯，但我對臨床依然有興趣。」

熱忱，就是魏崢不願離開臨床第一線的原因；親力親為，則是他持續前進的訣竅。「以前處理不好、無法解決的手術，我現在一個個把它解決」，作為享譽國際的心臟名醫，魏崢非常清楚，只有自己持續動手術，才有辦法進步，「要不斷創新，不能永遠追隨別人！」

心臟外科主任親自刷馬桶！魏崢求學時震撼教育領悟：尊重團隊每一個成員

主動脈剝離、心肌肥厚等心臟外科手術，是魏崢駕輕就熟、至今持續在做的「例行性」工作。「開刀是我的興趣，不會太累。」魏崢細數，每開一次心臟手術，大約要花5、6個小時，包含主刀醫師、助手、麻醉、體外循環、護理師等……，每次手術，團隊至少有9個人參與。

這意味著，堅持在第一線動刀，不只是尋求自我突破，魏崢也藉由每一台手術，帶領優秀的醫療團隊持續學習、精進技術。

魏崢重視「團隊」而非「個人」的行醫之道，讓振興醫院心臟醫學中心主任張忠毅印象深刻。

他分享，魏崢在醫院內部開會時，總是會提到年輕時在哥倫比亞大學進修的經歷，當年，學校一度遇到清潔工罷工，為了維持日常運作，哥大的心臟外科主任就親自帶著所有醫師、學生去清廁所、刷馬桶。

「這個例子告訴我們，儘管工作性質、收入不同，但要互相尊重。」張忠毅以心臟外科為例，每一次的醫療處置，都需要很多人齊力幫忙，才能讓病人平安出院，這也是魏崢看重團隊的原因。

作為心臟權威醫師，魏崢的名聲遠播，不只因為他執行超過500例心臟移植手術，其中包含亞洲存活最久的病例；學術研究上，他更在國內外發表了超過200篇論文，產量驚人，為的就是傳遞新知、新技術，讓醫界一起進步，「醫學不是一般企業，你不要只是自己會做，要是你做的好，一定要讓別的醫師也會做，這樣才能夠造福全人類！」他語氣堅定地說。

換心500顆！魏崢最難忘第一例心臟移植手術「背負不能失敗的壓力」

畢竟，魏崢多年在心臟移植手術上的成就，就是由學習、分享與合作堆疊而成，最令他印象深刻的，就是1988年他完成的第一例換心手術。

「在那之前，台大已經做了3個（換心手術）、榮總做了1個，都不太成功，」魏崢回憶，當年病人心臟衰竭需要換心，正好有人捐贈，評估下來卻發現捐贈者的心臟功能不佳，只有正常功能的一半。

「前面4個案例都做不太好，我如果再失敗，對整個醫界打擊會很大。」當時，魏崢背負不小壓力。

心臟移植直接攸關病患性命，沒有十足把握的魏崢，陷入天人交戰。那時，他打通電話給一位他熟識的哥倫比亞大學的心臟外科名醫尋求建議，描述病患的狀況，對方幾經思忖，告訴他：「這心臟功能不好，千萬不要用。」

然而，當年台灣器官捐贈不普遍，若真的放棄，病人可能再也沒有重生機會。魏崢百般思考，又打了通電話給麻醉科權威、芝加哥大學教授林重遠，在林重遠的建議下，醫療團隊使用減少升壓劑、給予水份等方式，將心臟功能恢復，最後成功完成了換心手術。

魏崢回憶，那場手術只花58分鐘，在振興心臟團隊後續完成的近600百例換心手術中，仍保持「最快」的紀錄。當時那位患者，在換心後成功存活了10年；至今他仍牢牢記得那位捐贈者和受贈者的名字。

「最難的手術，最想自己上」74歲魏崢仍親自執刀：年齡只是個數字

在邁向心臟科權威的路途上，持續精進並接受挑戰，是刻在魏崢心裡的主旋律。「最難的手術，院長自己最想上。」振興醫院結構心臟病介入科主任李永在觀察，魏崢一直在學習，想著怎麼簡化手術過程，讓學生可以跟著做，優化手術過程。

在魏崢眼中，醫學、科技的持續進步，是醫師不能原地踏步的根本原因，「早期我剛進外科的時候，連縫血管的細縫線都沒有，無法縫冠狀動脈，」但數十年下來，「縫線出現了，手術可以做了」，甚至心臟移植也因藥物進步，讓器官排斥問題改善了。

▲即便年逾古稀，在醫學這條路，魏崢不忘精進自己，更帶領團隊進步，持續向前行。

「有的人身體狀況沒那麼好，那就早早退休，不要那麼辛苦，假如身體狀況、精神都還可以，那就儘量做。」已經74歲的魏崢笑說，年齡只是個數字，他還有很多事情想做，但絕不要「老不休」，既不想進步，又捨不得放棄，「如果沒辦法帶動團隊進步，那就不應該。」魏崢自我期許。

「外科醫師不需要太聰明，但要有耐力跟創造力」，魏崢認為，相較於聰明才智，外科醫師要創新、要去實踐、要團隊合作，才能持續精進。學習新知，就是他持續在做的事，回想自己剛到美國念書時，為了學習電腦所下的功夫，他絲毫不後悔。

最近，魏崢也玩起了ChatGPT，更關注AI對醫療的各種可能，「不能說這是年輕人的玩意兒，不學！」魏崢笑說，不學也沒人幫你忙，「等死啊？」

這位在醫學領域成就非凡的名醫，年過古稀依然不服老，他仍守在臨床第一線，貢獻自己的醫術和學識，學習的腳步從未停下，未來他還要帶著團隊大步邁進，繼續深化這條行醫之路。

魏崢小檔案

出生：1950年（74歲） 現職：振興醫院院長 經歷：振興醫院第五任院長、心臟醫學中心主任兼健康管理中心主任、三軍總醫院外科部主任等 學歷：美國紐約哥倫比亞大學醫學科學博士、國防醫學院醫學系 成績：1988年率心臟移植團隊完成台灣首例長期存活心臟移植案例、1998年完成全球首例自體心臟移植、2024年率振興心臟團隊完成全台最多的1200例經導管瓣膜術、心臟移植小組完成近600例換心手術，其中3位存活超過30年，為亞洲之最。

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