打呼聲大到人妻求救！醫一驗「呼吸中止330次」：會猝死

▲男子一夜呼吸中止330次，最長曾76秒沒呼吸。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／健康醫療網 記者張慈恩報導

54歲的林先生因打鼾聲太大、老婆受不了而求診。睡眠檢查發現他一夜中止呼吸330次，最長曾76秒沒有呼吸，血氧掉到只剩下73%，診斷為重度睡眠呼吸障礙。給予陽壓呼吸機治療後，大幅改善其睡眠品質及日間精神，同時高血壓和胃食道逆流也獲改善，健康及鼾聲大幅進步，老婆也很滿意。

睡眠呼吸中止 打鼾為常見的症狀

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臺中榮總呼吸障礙照護中心張開明主任指出，睡眠呼吸障礙很常見，是僅次於失眠的睡眠疾患，由於是在睡眠中發生，所以大多患者都沒有自覺，常見的症狀是打鼾，但是大家覺得打鼾尤其是男性很正常，更容易忽略它的危險性。

若長期忽略打鼾警訊，不治療睡眠呼吸障礙，可能併發高血壓、中風等心血管疾病，甚至半夜猝死，所以睡眠呼吸障礙可說是隱形的殺手。

▲睡眠呼吸障礙若不治療，可能釀成半夜猝死的悲劇。（示意圖／資料照）

相繼開發睡眠檢測儀器 AI串聯準確率高

睡眠醫學研究顯示，睡眠呼吸障礙主要傷害性來自於破壞睡眠結構，以及因為呼吸暫停造成的反覆缺氧，進而造成心血管系統、腦神經系統、新陳代謝系統等的病變。對於不想到院檢查的患者也提供自費居家睡眠呼吸中止症與睡眠品質檢測，經由睡眠雲端串接分析，可獲得醫療級的睡眠檢測結果。

近年AI盛行，醫院睡眠團隊也早已進行相關研究，開發出能以血壓、頸腰圍、睡眠效率、嗜睡量表及日間症狀等預測中重度睡眠呼吸中止，準確率可接近八成，而以腰圍及BMI可以預測治療呼吸中止所需陽壓呼吸器壓力，準確率超過七成，這些成果均已發表在國際期刊及申請到發明專利。

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