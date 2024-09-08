可直接對「有意輕生者」問自殺念頭！專家：反有助預防

▲專家建議，面對有自殺意念的人，可以直接詢問對方，有機會讓對方表達內心想法。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

自殺防治是健康政策重要一環，衛福部今舉辦「2024年世界自殺防治日」活動，台大健康行為與社區科學所長張書森在會中指出，面對有自殺意念的人，其實是可以直接「詢問」對方有沒有結束生命的念頭，這樣的方式反而有機會讓對方表達出內心想法，有助預防自殺。

張書森今發表「台灣民眾對自殺的認知及態度現況報告」，他指出，社會大眾對自殺議題仍存有迷思，包括有70%的人認為「自殺是個人的權利，決定權在於自己」，64%的人認為會說想自殺的人，不是真正想死，不過有67%自殺身亡的人，生前沒說想要自殺。

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另統計也發現，有65%的人會詢問想自殺的親友是否有傷害自己或他人的想法，87%會試著讓對方高興起來，告訴他事情沒那麼糟糕；而在詢問對方是否有自殺念頭時，有37%會問是否想過具體的自殺計畫，82%的人則會告訴對方，自殺的話，會對家人和朋友造成很大的傷害。

張書森提醒，如果遇到有自殺想法的人，建議可以多詢問和聆聽，也可以直接問對方是不是有想結束生命的念頭，這並不會增加對方自殺的風險，反而有機會讓對方表達內心想法，有助預防自殺。