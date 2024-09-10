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早餐黑咖啡配B群　他「犯1大忌」胃潰瘍了！

保健食品到底該不該吃？《遠見》邀3學者說分明。（圖／記者嚴云岑攝）

▲男子空腹喝黑咖啡配B群，慘釀胃潰瘍。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

B群是現代人家中必備的保健品，一名50多歲男子每天早上固定會喝一杯黑咖啡，接著再吞一顆B群，長期維持這樣的習慣長達15年之久，卻也因此換來嚴重胃潰瘍，原因是他竟然都「空腹」，讓營養師張語希聽了搖頭，呼籲不要空腹吃B群，也別空腹喝黑咖啡，長時間如此真的會讓胃部容易受傷。

營養師張語希在醫師好辣節目中指出，一般B群都建議「飯後吃」，因為它作為輔酶的角色，飯後吃有助於食物消化吸收。特別是有些B群聞起來味道比較重，對於腸胃較敏感者若選在飯前吃、空腹吃，容易出現胃脹氣或想吐等不適感，這些都是她臨床上曾遇到的症狀。

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針對該名個案，肝膽腸胃科醫師王威迪也補充，這類人通常伴隨生活較緊張，可能因為太匆忙，因此只喝咖啡急著解決一餐，或是平常愛吃辣，都會加重胃酸分泌，一旦壓力大、使得保護機制下降，就容易引發胃潰瘍。

▼營養師建議，腸胃較敏感者不要空腹吃B群。（示意圖／達志影像）

胃痛，胃病，肚子痛。（圖／示意圖／達志影像）

資深藥師趙順榮曾表示，維生素B群扮演著協助酵素代謝營養素的輔酶，其負責消耗食物，及製造、供應生理運作之功能需求，是人體重要的代謝工具，因此當B群攝取不足，人體自然容易覺得虛弱無力。

想要喝「咖啡＋B群」讓提神效果加乘？趙順榮表示，咖啡中的咖啡因成分，不但會加快人體血液循環，還會加速B群消耗，因此反而讓人越感疲憊。他建議，吃B群最好與喝咖啡間隔最少30分鐘～1小時較好。

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關鍵字： 黑咖啡 B群 保健食品 空腹 胃潰瘍 營養師張語希 王威迪醫師 胃酸

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