超市買的肉要洗嗎？專家曝「1關鍵」：恐增汙染風險

▲有完整封包的肉品，不建議再洗過。（示意圖／記者林敬旻攝）

文／常春月刊

超市買的魚肉需要清洗嗎？看起來相當整潔，甚至有業者強調自家商品無需清洗即可烹煮的說法，與我們從小到大的認知不太一樣！在肉品相關產業工作20多年的生鮮專家章承中認為，不妨從幾個觀念著手，首先要先釐清「哪些肉品一定要清洗？市售冷藏冷凍魚肉需要洗嗎？最後是如何正確清洗？」

章承中解釋，正常來說，清洗目的是希望把肉品洗乾淨；然而，在大部分情況下，清洗肉品反而可能會增加汙染的風險。

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1.不適合清洗的肉品：

未破損且完整封包

在大賣場或超市販售的冷藏肉品，已是帶有膠膜封裝或真空包裝的完整封包，一般不建議再次清洗，章承中指出，「尤其是已分切過的肉品更不適合清洗！因為細菌原本可能只停留在食材表面，清洗反而可能會將細菌帶入裡面。」近年美國與加拿大也有研究指出：封包完整、未破損的冷藏肉品在取出、清洗之後，有機會與水中菌落交叉汙染，肉類表面的細菌也會隨著水花四濺而汙染周遭空間。

▲未經包裝的魚肉、肉品，建議買回家後要清洗。（示意圖／記者周宸亘攝）

2.建議宜清洗的肉品：

現場分裝的零售肉品

在傳統市場零售的魚肉通常未經過封包，可能會因為店家的砧板、刀具與容器不潔，或是往來車輛揚起的煙塵、路人散播的飛沫而遭到汙染。因此，買回家之後，可考慮先清洗再放入冰箱保存。

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