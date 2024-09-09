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魚油「5種人該吃、5種人不能補」！　最佳服用時機曝

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▲魚油「5種人該吃、5種人不能補」！　最佳服用時機曝。（圖／公關提供）

圖、文／Cofit營養師李羽萱、張宜婷

魚油是什麼？跟魚肝油差別在哪？

魚油是魚類的脂肪萃取物，富含多元不飽和脂肪酸，人體無法自行合成，其中的Omega-3多元不飽和脂肪酸可提供對人體有益處的EPA和DHA；魚肝油則是萃取自魚的肝臟，可補充維生素A及D，維生素A可維持正常視力、幫助保持肌膚濕潤，以及增強免疫力；而維生素D可幫助鈣質被人體吸收，使體內的鈣和磷可以有效被人體利用，有助骨骼、牙齒的發育，以及預防骨質疏鬆。建議比較有可能缺乏維生素A和維生素D的族群，像是患有脂質消化吸收不良、進行消化道手術、日曬不足的人，需要適度補充魚肝油。

▲魚油「5種人該吃、5種人不能補」！　最佳服用時機曝。（圖／公關提供）

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3大魚油型態，你分清楚了嗎？

魚油的三大型態-TG、EE、rTG：

1. TG（Triglyceride，三酸甘油酯型）：
以天然的三酸甘油酯形式存在，直接萃取保持原本的Omega-3，保留了原始的油脂結構，需要服用比較多顆才能滿足每日需要補充的劑量。TG型魚油的Omega-3含量也是3種型態中最低的，也因為如此，剛萃取出來的魚油一般都需要進行再加工，以淬鍊出更高濃度的魚油。

2.EE（Ethyl Ester，酯化型）：
通過酯化處理，TG型魚油轉化為EE酯化型，讓Omega-3濃度提高，EE型魚油的Omega-3含量約50～70%，由於萃取技術較複雜，因此價格較高，EE型魚油因不是天然魚油的三酸甘油酯的型態，雖然含量較高，但吸收率反而較差。

3. rTG（Re-Esterified Triglyceride，再酯化三酸甘油酯型）：
通過再酯化處理，EE型魚油轉化為rTG形式，讓Omega-3濃度提高，助於提高吸收利用率，這種形式最為容易被人體吸收，相對也讓成本變高。

▲魚油「5種人該吃、5種人不能補」！　最佳服用時機曝。（圖／公關提供）

所以選擇魚油保健食品時，不妨從個人需求和預算考慮的角度思考，魚油補充劑的形式EE、rTG、TG，都有其優勢和適用情境，先了解這三種魚油萃取的型式後，再依據個人需求和預算考量做出最佳選擇。但因rTG型魚油透過技術萃取，能提高Omega-3達80%以上，讓高濃度魚油也有良好吸收率，所以建議可優先選擇rTG型魚油。

▲魚油「5種人該吃、5種人不能補」！　最佳服用時機曝。（圖／公關提供）

魚油有什麼好處？4大功效一次看

魚油的好處在於其中的Omega-3多元不飽和脂肪酸，以及內含的EPA和DHA，對人體有以下好處：

1. 維持心臟健康：
魚油的主要多元不飽和脂肪酸包括EPA、DHA，可抑制肝臟中的極低密度脂蛋白合成，使血液中的三酸甘油酯濃度降低，幫助降低膽固醇濃度。EPA更有緩和血小板凝結的作用，使身體不易形成血栓，防止心血管疾病。

2. 支持視力健康：
Omega-3脂肪酸是細胞膜的重要物質，同時也是視神經重要的營養來源，文獻發現，補充Omega-3脂肪酸有助改善乾眼症症狀，因此多吃魚油是維護視力的良好方式。

3. 對抗發炎感染：
研究指出，魚油中的Omega-3脂肪酸能抑制免疫反應，有助緩解風濕性關節炎的疼痛與發炎，並能抑制流感病毒。

4. 維護大腦健康：
魚油對改善行為異常、輔助輕度憂鬱治療有幫助，由於Omega-3脂肪酸中的DHA是神經細胞膜最主要的成份，而EPA則與情緒控管的傳遞物質合成代謝有關，是維持正常神經、情緒功能之必需。

▲魚油「5種人該吃、5種人不能補」！　最佳服用時機曝。（圖／公關提供）

這些族群建議補充魚油

由於魚油能降低三高、抗發炎，以下幾種人適合多補充魚油：

1. 三高族群：
魚油可調節血脂、改善動脈粥狀硬化、改善心血管健康

2. 用眼過度者：
魚油可減緩眼睛的不適感、保護眼睛健康和視力

3. 懷孕及哺乳婦女：
魚油可提供胎兒腦部發育養分、維持胎兒腦部健康

4. 關節發炎及痠痛者：
魚油可抗發炎、減輕炎症

5. 大量用腦者：
魚油可提升記憶力、改善健忘

魚油屬於脂溶性營養素，因此在飯後吃，跟隨食物油脂一起補充，能幫助魚油的吸收率達到最高。

▲魚油「5種人該吃、5種人不能補」！　最佳服用時機曝。（圖／公關提供）

誰不適合吃魚油？5大族群須注意

但因魚油具有抗凝血功能，以下幾種人不適合補充魚油：

1. 凝血功能不全者：
魚油具抗凝血作用，可能會影響血液凝固，導致出血性問題

2. 免疫功能不全者：
魚油會抑制發炎激素，可能會壓抑免疫系統，增加感染風險

3. 需開刀或手術者：
魚油具抗凝血作用，可能導致出血性問題

4. 對魚類過敏者：
因魚油來自魚類，可能引發過敏症或不良反應

5. 服用阿斯匹靈藥物、抗凝血藥物者：
阿斯匹靈和抗凝血劑會抑制血小板凝結，增加出血風險

因每個人狀況不同，如果有特殊的健康問題或是正在服用藥物等狀況，建議先諮詢專業醫生的建議再補充。

本文經授權轉自：Cofit《「魚油」懶人包全攻略　營養師分享：魚油4大功效！濃度、型態一次懂

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關鍵字： 魚油 保健食品 Cofit 營養師 魚肝油 三酸甘油酯 Omega-3 心臟 視力 發炎感染 大腦

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