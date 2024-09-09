魚油「5種人該吃、5種人不能補」！　最佳服用時機曝

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圖、文／Cofit營養師李羽萱、張宜婷

魚油是什麼？跟魚肝油差別在哪？

魚油是魚類的脂肪萃取物，富含多元不飽和脂肪酸，人體無法自行合成，其中的Omega-3多元不飽和脂肪酸可提供對人體有益處的EPA和DHA；魚肝油則是萃取自魚的肝臟，可補充維生素A及D，維生素A可維持正常視力、幫助保持肌膚濕潤，以及增強免疫力；而維生素D可幫助鈣質被人體吸收，使體內的鈣和磷可以有效被人體利用，有助骨骼、牙齒的發育，以及預防骨質疏鬆。建議比較有可能缺乏維生素A和維生素D的族群，像是患有脂質消化吸收不良、進行消化道手術、日曬不足的人，需要適度補充魚肝油。

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3大魚油型態，你分清楚了嗎？

魚油的三大型態-TG、EE、rTG：

1. TG（Triglyceride，三酸甘油酯型）：

以天然的三酸甘油酯形式存在，直接萃取保持原本的Omega-3，保留了原始的油脂結構，需要服用比較多顆才能滿足每日需要補充的劑量。TG型魚油的Omega-3含量也是3種型態中最低的，也因為如此，剛萃取出來的魚油一般都需要進行再加工，以淬鍊出更高濃度的魚油。

2.EE（Ethyl Ester，酯化型）：

通過酯化處理，TG型魚油轉化為EE酯化型，讓Omega-3濃度提高，EE型魚油的Omega-3含量約50～70%，由於萃取技術較複雜，因此價格較高，EE型魚油因不是天然魚油的三酸甘油酯的型態，雖然含量較高，但吸收率反而較差。

3. rTG（Re-Esterified Triglyceride，再酯化三酸甘油酯型）：

通過再酯化處理，EE型魚油轉化為rTG形式，讓Omega-3濃度提高，助於提高吸收利用率，這種形式最為容易被人體吸收，相對也讓成本變高。

所以選擇魚油保健食品時，不妨從個人需求和預算考慮的角度思考，魚油補充劑的形式EE、rTG、TG，都有其優勢和適用情境，先了解這三種魚油萃取的型式後，再依據個人需求和預算考量做出最佳選擇。但因rTG型魚油透過技術萃取，能提高Omega-3達80%以上，讓高濃度魚油也有良好吸收率，所以建議可優先選擇rTG型魚油。

魚油有什麼好處？4大功效一次看

魚油的好處在於其中的Omega-3多元不飽和脂肪酸，以及內含的EPA和DHA，對人體有以下好處：

1. 維持心臟健康：

魚油的主要多元不飽和脂肪酸包括EPA、DHA，可抑制肝臟中的極低密度脂蛋白合成，使血液中的三酸甘油酯濃度降低，幫助降低膽固醇濃度。EPA更有緩和血小板凝結的作用，使身體不易形成血栓，防止心血管疾病。

2. 支持視力健康：

Omega-3脂肪酸是細胞膜的重要物質，同時也是視神經重要的營養來源，文獻發現，補充Omega-3脂肪酸有助改善乾眼症症狀，因此多吃魚油是維護視力的良好方式。

3. 對抗發炎感染：

研究指出，魚油中的Omega-3脂肪酸能抑制免疫反應，有助緩解風濕性關節炎的疼痛與發炎，並能抑制流感病毒。

4. 維護大腦健康：

魚油對改善行為異常、輔助輕度憂鬱治療有幫助，由於Omega-3脂肪酸中的DHA是神經細胞膜最主要的成份，而EPA則與情緒控管的傳遞物質合成代謝有關，是維持正常神經、情緒功能之必需。

這些族群建議補充魚油

由於魚油能降低三高、抗發炎，以下幾種人適合多補充魚油：

1. 三高族群：

魚油可調節血脂、改善動脈粥狀硬化、改善心血管健康

2. 用眼過度者：

魚油可減緩眼睛的不適感、保護眼睛健康和視力

3. 懷孕及哺乳婦女：

魚油可提供胎兒腦部發育養分、維持胎兒腦部健康

4. 關節發炎及痠痛者：

魚油可抗發炎、減輕炎症

5. 大量用腦者：

魚油可提升記憶力、改善健忘

魚油屬於脂溶性營養素，因此在飯後吃，跟隨食物油脂一起補充，能幫助魚油的吸收率達到最高。

誰不適合吃魚油？5大族群須注意

但因魚油具有抗凝血功能，以下幾種人不適合補充魚油：

1. 凝血功能不全者：

魚油具抗凝血作用，可能會影響血液凝固，導致出血性問題

2. 免疫功能不全者：

魚油會抑制發炎激素，可能會壓抑免疫系統，增加感染風險

3. 需開刀或手術者：

魚油具抗凝血作用，可能導致出血性問題

4. 對魚類過敏者：

因魚油來自魚類，可能引發過敏症或不良反應

5. 服用阿斯匹靈藥物、抗凝血藥物者：

阿斯匹靈和抗凝血劑會抑制血小板凝結，增加出血風險

因每個人狀況不同，如果有特殊的健康問題或是正在服用藥物等狀況，建議先諮詢專業醫生的建議再補充。

本文經授權轉自：Cofit《「魚油」懶人包全攻略 營養師分享：魚油4大功效！濃度、型態一次懂》