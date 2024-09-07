半年瘦5公斤！他上腹痛「癌王躲死角」傻了　醫：認真照也照不到

▲男子半年莫名瘦了5公斤，還有上腹痛症狀，怎料罹患「癌王」胰臟癌。（示意圖／亞大醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

一名體重過胖的37歲男子患有中度脂肪肝，卻在半年多莫名瘦了5公斤，原以為是為了控制病情乖乖減重，事實上他並未刻意瘦身，且伴隨上腹痛症狀，讓醫師聽了眉頭一皺。進一步安排掃電腦斷層，結果在胰臟頭發現一個2公分癌症，讓他相當錯愕，因過往都有照超音波追蹤脂肪肝，怎料突被告知罹患胰臟癌，而追根究柢原來是癌王躲在死角。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在《小宇宙大爆發》節目中指出，男子體型過胖，身高170公分、體重90公斤，於健檢時發現肝功能異常，患有中度脂肪肝，每次回診追蹤肝指數都偏高。為了改善脂肪肝，苦口婆心地勸他多運動減肥，並示警未來恐罹患糖尿病，甚至會有慢性脂肪性肝炎等問題。

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錢政弘接著說，過了半年多，男子再回診時體重剩85公斤，還以為是患者把自己的話聽進去了，有乖乖運動，未料對方透露，「沒有刻意要瘦身，體重就這樣降下來。」讓醫師心中警鈴大響。瘦得不尋常加上有上腹痛症狀，一掃電腦斷層檢查在胰臟頭發現2公分腫瘤，確診胰臟癌。

▲胰臟頭腫瘤開刀牽涉器官多，是非常複雜的手術。（示意圖／視覺中國）

這也讓男子相當納悶，因過往以超音波追蹤脂肪肝都未發現。錢政弘解釋，胰臟長在胃的後方，且胰臟頭有部分會埋在十二指腸旁邊，若本身屬於身材較肥胖者，皮下脂肪比較厚，就會導致超音波上看不清楚，等於是死角。根據統計，若胰臟長腫瘤，只有一半機率找得到病灶，即便很認真照也照不出來。因此，肥胖者不只罹癌機率較高，確診時也往往較晚、難被診斷出來。

錢政弘表示，該名患者最後只能開刀，且非常複雜，因胰臟頭手術牽扯的器官很多，必須把十二指腸切除、胃要切一半、總膽管要切除，胰臟也要切掉一半，「整個開下來算是一個大刀」。