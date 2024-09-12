麟洋配再合體！李洋「殺球看不到」做蔡司微創近視雷射　單眼10秒恢復快

▲李洋、王齊麟出席蔡司台灣舉辦支持台灣運動員的公益活動，剛做完微創近視雷射的李洋分享，手術超有效率、恢復期又快，幫助他提升運動表現的精準度！（圖／利眾公關提供）

生活中心／綜合報導

奧運金牌羽球男雙組合李洋、王齊麟近日出席一場支持台灣運動員的公益活動，李洋大方分享，自己曾因近視在場上表現受限，讓他決定接受蔡司微創近視雷射手術。「沒想到手術雷射時間單眼只需10秒，術後恢復也很快！」李洋笑稱，手術後不到三天就恢復正常工作，場上表現也更加自如，並推坑齊麟也去檢查。嘉義垂楊大學眼科診所謝旻蒼院長指出，微創雷射技術因恢復期短，近年來深受運動員青睞，成為許多人視力矯正的選擇。

▲嘉義垂楊大學眼科診所謝旻蒼院長表示：微創雷射技術因其恢復期短，近年來深受許多運動員以及忙碌的現代人青睞，成為視力矯正的熱門選擇。（圖／大學眼科診所提供）

李洋剛做完微創近視手術就恢復工作，一週後和王齊麟一起在台北羽球賽合體，行動更自如！之前都要戴隱形眼鏡上場，李洋說「在比賽左後仰殺球時，常常導致隱形眼鏡位移，後來甚至乾脆不戴隱形眼鏡上場，導致對手殺球看來都很模糊，但現在因為已經要退休了，加上做完蔡司微創近視雷射手術，因此不怕公開這個秘密」，做完手術後覺得神清氣爽，喊話近視的王齊麟也快去做，再也不會有球來了看不清楚的困擾！

新南大學眼科診所洪國磯主任強調，所有近視雷射手術都是透過調整角膜弧度以改變屈光來達到視力矯正的效果，目前台灣衛福部核准的手術方式均符合安全標準，醫師提醒想要做近視雷射的民眾，應根據個人的眼睛狀況與生活需求，選擇最適合的手術方式，確保近視雷射後的滿意度。

▲新南大學眼科診所洪國磯主任提醒：想做近視雷射的民眾，應根據個人的眼睛狀況與生活需求，選擇最適合的手術方式，以確保近視雷射後的滿意度。（圖／大學眼科診所提供）

而談到微創近視雷射來說，當屬最近討論度高的SMILE Pro全飛秒近視雷射手術，謝旻蒼醫師分享了這項手術受歡迎的原因「從SMILE到SMILE Pro，SMILE微創技術推出已超過15年，累積了豐富的臨床報告，並在全球超過75個國家通過，如美國、英國、德國及韓國等，治療數量接近千萬眼，在台灣，大學眼科引進8台新型SMILE Pro微創雷射儀器，北榮與中國醫等醫學中心也肯定設備效益並陸續引進。SMILE Pro 也因為10秒單眼雷射時間及約0.2公分微創傷口，恢復期短、乾眼少的優勢，受到許多名人如楊謹華、林宥嘉、林襄等藝人青睞。

近期SMILE Pro升級成SMILE Pro 2.0，在功能性上也有三大創新，進一步提升手術精準度。洪國磯醫師指出，傳統的近視雷射手術需透過醫護人員手動輸入系統，但現在SMILE Pro 2.0加入了「測量數據自動串聯手術平台」，醫師只要在術前設定個人化的治療參數，自動將角膜和虹膜的數據傳輸到手術系統中，手術前調出資料確認無誤即可進行手術，大大地提升了效率與精準度。

第二個創新是導入「虹膜影像辨識追蹤」技術提升散光矯正的精準度。謝旻蒼醫師表示，過去依賴人工手動標示散光軸度，標註的精準度將影響術後滿意度，現在透過虹膜影像自動追蹤，能精準定位散光軸度，大幅提高手術的準確性。第三個創新是「AI智能調控雷射參數」，醫師根據患者情況擬定參數後，儀器會再透過AI大數據演算進行優化，讓手術更精準、加上大學眼科近視雷射手術經驗豐富，有龐大臨床數據，將設定調整更適合東方人的視覺品質，術後視力品質更佳，全面提升術後滿意度。

儘管近視雷射手術已相當成熟且越來越受到關注，洪國磯醫師最後提醒，並非所有人都適合進行此手術，除了法定年齡需滿18歲外，還必須考量眼睛的健康狀況，例如角膜厚度不足、乾眼症、青光眼、圓錐角膜風險、視網膜病變等，都可能不適合進行手術，因此，術前務必尋求專業眼科醫師進行詳細的檢查與諮詢，量身選擇最適合的療程，才能安心重拾清晰視力。