她牙肉腫痛就醫「牙周骨已遭破壞」　再生手術+補骨助保留牙齒

▲牙齦膿腫出血、口臭、牙齒鬆動，這些都是牙周病的警訊。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

57歲的潘小姐，因為牙肉腫痛和刷牙流血而就醫，檢查發現罹患全口慢性牙周炎、牙周囊袋以及牙周骨頭已受破壞。收治個案的台南市立醫院牙科部醫師黃琬真表示，當牙周病嚴重時，單靠洗牙、非手術性牙周治療無法徹底清除深層的牙結石，這時就需要評估進行牙周手術，骨頭缺損也有機會透過牙周再生手術補骨。

黃琬真指出，潘小姐經超音波洗牙和深層清潔後，X光顯示她的右上顎第二小臼齒有垂直骨破壞，因而建議進行牙周再生手術。手術過程包括翻開牙齦，徹底清潔牙根表面，並在垂直骨缺損處放置骨粉，以促進齒槽骨或牙周組織的再生，增加牙齒的支持結構，提高牙齒存活率。

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黃琬真說明，牙周病的成因包括糖尿病、抽菸、懷孕荷爾蒙改變、遺傳及壓力等因素，但主因為細菌堆積。若不及時治療，可能導致牙齦萎縮、牙縫變大，甚至需要拔除牙齒。此外，牙周病還可能增加心血管疾病和糖尿病風險。

▲黃琬真表示，建立良好的口腔清潔習慣，正確使用牙間刷清潔牙縫，減低牙周問題。（圖／台南市立醫院提供）

當出現牙周問題時，黃琬真表示，應先接受牙周非手術性治療，包括結石清除、全口牙齒牙周探測及影像檢查，並建立良好的口腔清潔習慣，如使用牙間刷清潔牙縫。但是當非手術性治療無法降低牙周囊袋深度時，會評估是否做牙周手術進一步清創，若有骨頭缺損則有機會進行牙周再生手術補骨。

黃琬真指出，牙周病初期雖無明顯症狀，但影像檢查常顯示骨頭已有破壞，此時介入治療效果較佳。若等到病情嚴重才治療，補骨效果及成功率將大幅降低。

建議民眾定期檢查，早期發現並治療。黃醫師也強調，牙周再生手術並非適合所有患者，需根據骨缺損範圍、口腔清潔能力、牙齒搖動度及抽菸習慣等因素進行專業評估，並透過充分溝通選擇最合適的治療方案。