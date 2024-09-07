血管變油管！他中秋聚餐血脂飆險釀急性胰臟炎　減重醫5招平安吃

▲減重專科暨新陳代謝科醫師周建安建議，中秋烤肉可以多增加富含膳食纖維的蔬菜比例，但是水果則要適量攝取。（圖／初日診所提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名50多歲上班族，中秋節前夕天天聚餐，結果三酸甘油脂從原本就超標的200mg/dl猛增至750mg/dl，「相當於血管中都是油」，險些引發急性胰臟炎。減重專科醫師指出，中秋連假大量的肉類跟酒精，就是讓健康亮紅燈的關鍵，但其實只要遵循5個小撇步，烤肉聚餐仍可平安下莊。

收治個案的初日診所減重專科暨新陳代謝科醫師周建安指出，這名患者長期患有代謝症候群，平常都是靠藥物維持血壓與血糖在標準範圍內，但血脂始終未能達標，沒想到最近回診檢查時竟然更嚴重！「肉眼就可看見抽出來的血液上浮著一層油。」空腹血糖從95mg/dl上升至110mg/dl（正常值為100mg/dl以下），而三酸甘油脂更是飆升至750mg/dl，足足是正常值的5倍。

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經過詳細詢問，才得知原來患者趁著中秋連假卯起來聚餐，大量攝取高油脂食物與啤酒，蔬菜攝取嚴重不足，導致膳食纖維、維生素與抗氧化物質無法平衡飲食中的有害物質。周建安表示，如果放任不管，任由營養持續失衡，極可能導致「三酸甘油脂血症」，進一步引發急性胰臟炎。

▲減重專科暨新陳代謝科醫師周建安提供中秋健康烤肉5撇步，避免三酸甘油脂爆表。（圖／初日診所提供）

酒精、膽結石與三酸甘油脂血症是引發急性胰臟炎的三大主因。周建安說明，三酸甘油脂會在胰臟分解成脂肪酸，過量脂肪酸會導致胰臟細胞損傷，造成急性發炎並活化胰臟的消化酵素，造成胰臟的自我侵蝕，最終引發急性胰臟炎。這名患者靠大量補充水分，暫時禁食1-2餐，降低三酸甘油脂濃度，解除危機。

周建安提醒，若讓胰臟反覆發炎，將影響胰島素分泌，進而導致糖尿病，因此飲食上一定要盡可能避免高油、高糖食物以及酒精。而中秋烤肉其實可以健康過節，只需注意以下5個小撇步：

1、增加蔬菜比例：如彩椒、蘆筍等富含膳食纖維的蔬菜，有助於平衡飲食。

2、串烤肉類與蔬菜：或用生菜包裹肉片，降低油膩感。

3、自製低鈉醬料：使用柚子汁、薄鹽醬油和橄欖油調製和風醬，減少鈉攝取。

4、減少加工食品：如香腸和培根，避免過多的添加物。

5、選擇無糖綠茶：綠茶中的天然兒茶素有助於分解油膩，並加速代謝致癌物。

周建安也提醒，但若民眾在爆食與飲酒後，出現上腹劇痛「猶如刀割」，痛感還傳到後背，痛到無法站直，「想躺平緩解痛感還加劇」，就是典型的急性胰臟炎症狀，必須立即急診接受輸液治療，且禁食直至痛感消失。