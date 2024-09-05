老是眼口乾！他發燒就醫已肺纖維化　確診「乾燥症」喘不停還暴瘦

▲江先生檢查出肺纖維化才知自己罹患自體免疫疾病，他示範肺功能檢測。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

58歲的江先生，過去每年健檢都沒有問題，身強體壯的他竟然在今年6月發燒就醫時驚見嚴重肺纖維化問題，住院檢查確診為自體免疫疾病的「乾燥症」引發。而且後續不僅爆瘦12公斤，肺功能也嚴重受損，喘如80歲翁。醫師指出，自體免疫疾病患者每10人就會有1人併發肺纖維化，一旦出現「喘、咳、累」症狀，肺功能恐怕已經只剩下一半，提醒患者應該落實肺功能檢測，掌握治療時機。

自體免疫疾病不僅會對病友的免疫系統產生影響，還可能引發多種併發症，其中肺部纖維化是一種常見且嚴重的共病，由於症狀不具特異性，使得病友日常容易輕忽，也是自體免疫族群死亡主因之一。

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收治個案的中華民國風濕病醫學會秘書長、三總風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉表示，肺纖維化是乾燥症中最常見也最嚴重的併發症，加上病友最初並不知道自己罹患乾燥症，導致確診時已相當嚴重，一旦併發肺纖維化，除了肺功能可能受損，也會提高併發感染或呼吸衰竭的風險，甚至可能在短短一至兩個月內急性惡化，這也突顯了輕忽肺纖維化的嚴重後果。

▲中華民國風濕病醫學會秘書長、三總風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉說明，好發在自體免疫族群的漸進性肺纖維化。

中華民國風濕病醫學會理事長、高雄長庚風濕過敏免疫科主治醫師鄭添財指出，統計資料顯示，每10位自體免疫疾病病友，即有1位併發肺部纖維化，一旦免疫系統異常侵害肺部，將產生大量異常的疤痕組織，逐步削弱肺部的攜氧能力，造成不可逆的損傷，最終導致呼吸衰竭，死亡風險比許多癌症還高。

盧俊吉強調，自體免疫族群建立定期肺功能檢測至關重要，若發現檢測數值異常，醫師可再透過高解析度電腦斷層掃描(HRCT)，評估與診斷肺部狀況，以便及早介入治療。

肺纖維化治療的首要目標是及時延緩肺功能惡化並穩定病況。盧俊吉指出，經臨床試驗證實，儘早使用抗肺纖維化藥物可降低57%的肺功能受損速度，更能減少74%急性惡化發生與死亡風險，

而抗肺纖維化藥物自去(2023)年已擴大健保給付對象，其中申請條件須經過事前審查，由於許多病友目前尚未建立定期檢測肺功能的習慣，當需要使用健保藥物治療時，卻可能因無法提供「過去一年內可證明疾病進展之病歷及相關檢查報告」，導致無法及時用藥，延誤治療黃金期。

盧俊吉提醒，「肺功能檢測紀錄」對抗肺纖維藥物申請有一定的必要性，病友若尚未有過檢測紀錄，可與醫師討論並安排第一次檢測，了解自己目前的肺部健康現況外，並為日後可能發生的治療，事前做好準備。

▲肺纖維化攻陷自體免疫族群，醫學會呼籲落實定期檢測肺功能。