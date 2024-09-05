高GI食物增加心血管死亡風險　亞洲人更不宜多吃高升糖

▲飲食習慣攝取高GI食物者，發生重大心血管事件，或全因死亡風險升高25%。（示意圖／達志影像，下同。）

文／常春月刊

高GI（升糖指數）的食物讓人吃完後，血糖快速及大量上升，長久以來，大家都知道它和糖尿病發作的關係很大。新的研究發現，高GI食物不只讓人血糖飆升，還會讓心血管疾病死亡風險提高25％，若本身早就有心血管疾病，死亡風險更高達51％！

在《新英格蘭期刊》新發表的一項研究中，分析了全球5大洲、20國中，將近14萬人的飲食習慣和健康數據，用以探討人類攝食的飲食GI值和心血管疾病、全因死亡風險間的關係。結果分析發現，飲食習慣攝取高GI食物者，發生重大心血管事件，或全因死亡風險升高25%。如果本身已經有心血管疾病的人，風險增加更高達51%，無心血管疾病的參與者，風險也增加21%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了高GI食物影響心血管疾病和死亡風險以外，高升糖負荷（GL）的影響也有關係。高升糖負荷主要是指食物的升糖指數，和食物中的醣類攝入量，因為有些食物雖然升糖指數高，但是所含的碳水化合物含量低，影響就比較小。它的算法是用食物的GI值，乘以食物含醣量再除以100，如果GL超過20即屬高GL食物，介於11到19間為中GL，10以下為低GL，研究發現，高GL飲食也和心血管疾病及全因死亡風險有關。

研究人員指的高GI和高GL食物，主要是指白麵包、白麵、白米飯等精製澱粉。分析20國人民的飲食習慣計算，飲食中GI值最高的國家是中國，其次為非洲和東南亞；其中的升糖負荷（GL），消費最高的是東南亞，其次為非洲和中國。這些國家的人民飲食常以澱粉為主，研究人員提醒，宜避免高碳水化合物飲食，可助預防心血管疾病和各種疾病死亡率上升。

專家意見：

對這項研究結果，新陳代謝科主治醫師陳擇穎大表贊同。他表示，為什麼美國人普遍比台灣胖很多、攝食熱量也高很多，但是糖尿病的發生率和台灣人相當？國內學者常常在探討這個問題，結論都指向：台灣人習慣高碳水化合物飲食有關。

陳擇穎說，台灣人常在討論的「吃很飽的銅板美食」，不外乎是各種麵、滷肉飯等，都是少少的肉和特製肉汁、肉燥，就能讓一大碗麵、一大碗飯很好吃。而許多人的早餐也往往是一個麵包加上一杯甜奶茶，其中的奶加的還可能是奶精而不是真的牛奶，這樣的飲食組合，其實就是高GI飲食。

雖然目前醫學上都認為：如果沒有糖尿病潛在風險的體質者，健康人吃什麼食物，人體的生化反應都可以維持正常運作，並不會因為吃了高升糖指數的食物影響血糖，或吃了高蛋白飲食就影響腎臟等等。

但陳擇穎說，許多國內的糖尿病界前輩以自己為研究對象，身為無糖尿病史的健康人，在連續血糖監控實驗時，還是可以發現在攝食高GI的食物後，血糖會短暫快速上升。雖然很快身體的胰島素很快發生作用，但是糖化的產物都是發炎物質，高血糖對血管壁和身體組織會產生破壞。雖然只是短暫性的接觸，但血管如果經常性的短暫和高血糖接觸，血管壁一定也會有相當的損傷。

陳擇穎說，亞洲人的胰島素分泌功能本來就比西方人差，而能消耗能量的肌肉比例也比西方人少，相較之下，亞洲人要維持健康，他認為飲食要比西方人更加小心。如要「天天五蔬果」的話，記得蔬菜要多一點、水果少一點，並採取少量碳水化合物、適量白肉和健康的油脂等地中海飲食習慣，會更健康。

延伸閱讀：

·減肥吃燕麥or麥片？哪裡不同？ 營養師揭露「破功地雷」：3種人小心吃

·減脂早餐「5組合」專家激推！吃了會飽還加速新陳代謝 全麥鮪魚吐司入列