不孕「體質」大不同！醫曝「5類型」：過勞、完美主義者當心

▲醫師提醒，女性不孕和體質也有關。（圖／達志／示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

「不孕」是現在不少夫妻遇到的難題，除了婦科疾病之外，不孕和體質也大有關係。中醫師指出，包括「腎虛、氣血虧虛、肝鬱、痰濕或血瘀」等5類體質都容易導致不孕，有時也和心情、壓力導致有關，包括過勞、完美主義者都要注意，且臨床上發現不少案例是男性因素，因此會建議雙方一同檢查。

中醫師周宗翰指出，不孕症並非等於無法懷孕，而是懷孕的難度較高，在女性方面，可能是排卵異常、賀爾蒙失調、子宮頸黏液分泌異常、子宮腔結構異常、輸卵管或腹腔內沾黏或阻塞、子宮內膜異位症、免疫問題等原因；男性則可能是性功能障礙、製造精子障礙、精子運輸異常或是精液異常等。

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周宗翰進一步提到，中醫看待不孕的患者，會從體質搭配基礎體溫與排卵試紙的判讀，去了解當次排卵的狀況以及陰陽的轉化是否正常，不孕體質也大致可以分為「腎虛、氣血虧虛、肝鬱、痰濕或血瘀體質」。

▲醫師建議，若有不孕疑慮，夫妻雙方應一起就醫檢查。

「腎虛型」通常卵巢早衰、高齡婦女或是有性功能障礙的男性會是屬於該類型，男性會出現早洩或是陽痿，女性則會經血量變少；「氣血虛弱型」主要是氣血不足導致子宮卵巢機能減退，包括平時過度勞累、貧血或是習慣性流產的患者大多是屬於這個類型。

「肝鬱型」則容易導致經絡阻塞、氣機不暢進而影響受孕，族群包括工作壓力過大、完美主義者或是多次嘗試懷孕失敗導致焦慮的患者。「痰濕血瘀阻滯型」也多會導致經絡阻塞，通常多囊性卵巢、子宮內膜異位症或是輸卵管沾黏的患者屬於這類型。

周宗翰提醒，若在無避孕措施之下，經過一年正常性生活仍無法自然懷孕，便可定義為不孕症，而不孕也和不同體質有關，建議有疑慮的夫妻要一同接受專業醫師診斷評估，必要時可選擇人工授精或試管嬰兒療程，同時搭配中醫調理體質協助受孕。