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蔬果農藥殘留109件違規！美福食集、築間都上榜　名單一次看

食藥署今公布「113年5～6月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」。（圖／食藥署提供）

▲食藥署今公布「113年5～6月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「113年5～6月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」總計有109件不符合規定，其中包括「四川吳炒手、家樂福、美福食集、築間、全聯、citysuper、國賓大飯店」等知名業者都有蔬果檢出違規。食藥署表示，相關違規已由地方政府衛生局後續處辦，針對可溯源的國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理。

食藥署與地方政府衛生局共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，本次總計抽驗968件農產品進行農藥殘留檢驗，其中859件符合規定，另有109件不符合規定。

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不符規定產品包括新竹縣的「四川吳炒手」的山東大白菜、南投縣「家樂福」的結球萵苣、內湖「美福食集」的特選九層塔和特選韭菜花、基隆市「築間」的蘿蔔、「國賓大飯店」的香菜都檢出農藥殘留違規或不符使用規定，目前已由地方衛生局後續處辦中。

食藥署南區管理中心主任魏任廷提醒，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好的商家；此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

不合格名單如下：

食藥署今公布「113年5～6月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」。（圖／食藥署提供）

食藥署今公布「113年5～6月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」。（圖／食藥署提供）

食藥署今公布「113年5～6月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」。（圖／食藥署提供）

食藥署今公布「113年5～6月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」。（圖／食藥署提供）

食藥署今公布「113年5～6月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」。（圖／食藥署提供）

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食藥署今公布「113年5～6月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」。（圖／食藥署提供）

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關鍵字： 蔬果檢驗 農藥殘留

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