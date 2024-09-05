三高病友大吃中秋三寶「體重直降」！檢查驚見血糖狂飆升

▲台灣過中秋節有三寶，分別是「月餅、柚子、烤肉」，資料照。（圖／記者游瓊華攝）

記者洪巧藍／台北報導

在台灣過中秋節有三寶，分別是「月餅、柚子、烤肉」，但是卻有著熱量高、過多糖分、使用不好油脂種類等特性，讓營養師直搖頭。然而曾經有慢性病三高病友在節日時狂吃，但後來體重不增反減，還以為是減肥成功，沒想到一檢查血糖值高達五百多甚至七八百以上都有，因為高血糖會產生胰島素阻抗，使得身體無法獲得足夠的能量而造成體重快速減輕。

振興醫院營養治療科營養師陳韻婷指出，不少慢性疾病三高病友(糖尿病、高血壓、高血脂)在節慶過後，其血糖、血脂數值或體重往往控制不佳，詢問之下發現，除應景的烤肉或柚子，現在的月餅種類、口味選擇更為多樣化，親朋好友也會互相分享介紹好吃的店家，由於其體積不大，很容易當成下午茶點心來搭配茶或咖啡，導致中秋假期平均攝取到的份量會更多。

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陳韻婷進一步分析中秋三寶可能帶來的危機：

一、月餅

月餅為高熱量、高升糖指數(Glycemic Index，GI)食物，而高GI食物會引起血糖較大的波動、增加心血管病變的風險。

糖尿病友最優先要控制的總醣量包含澱粉類及精緻糖，因此除了甜的月餅會造成血糖上升快速外，製作月餅的麵粉、五穀雜糧餡料等皆與米飯同屬澱粉類，也應列入總醣量攝取的計算。

除了澱粉和糖之外，月餅也含有許多油脂，奶油、烤酥油等屬於高飽和脂肪的種類，易引起低密度膽固醇的異常，造成心血管的負擔，增加動脈硬化、心肌梗塞的發生。

二、柚子

柚子(文旦、白柚)屬於水果類，含有纖維及豐富的維生素C，通常三瓣文旦(約110公克)為1份水果，熱量60大卡，含醣量相當於1/4碗白飯，熱量也不容小覷。

糖尿病友每日建議水果總量為2份，即最多為1/2個小顆文旦，糖友只要留意攝取量仍能享用，但若每天水果一次吃下整顆文旦，熱量可高達300-400大卡，不僅大於一碗飯的熱量，糖份亦超量。

如有服用特定的高血壓、statin類降血脂藥、抗心律不整藥者，則應避免吃柚子，以免與藥物產生交互作用。

▲吃月餅時應採取分食，搭配柚子等當季水果也要注意糖分，資料照。（圖／花蓮衛生局提供）

三、烤肉

高溫炭烤肉類、烤肉油煙及燒焦物質都會產生異環胺(HCA)及多環芳香碳氫化合物(PAHs)等致癌物質，且烤肉最常見的種類為豬肉、牛肉等紅肉類，含有較高的飽和脂肪酸，會增加心血管疾病的發生。

此外，烤肉中的「隱藏級」陷阱食材，如常見的玉米、甜不辣、米血糕等都屬於澱粉類，熱量驚人。一根玉米或三片甜不辣或四小塊豬血糕，就相當於一碗飯熱量，若再加上烤肉醬，熱量更容易超量。

陳韻婷建議，應慎選月餅及注意營養標示，尤其留意營養標示中的精製糖及飽和脂肪，並藉由分食的方法，以免一次吃下過高熱量。如果是高膽固醇者建議減少含蛋黃或滷肉的種類，可選擇飽和脂肪較少的五仁或冰心種類或較高纖維的柚子、鳳梨種類。

文旦及柚子含豐富膳食纖維及維生素C，但吃太多可能造成水果糖份過量、消化不良、腸胃不適，如腹脹等。建議多人一同分食，每次吃三～四瓣，既能滿足口慾又健康。

▲中秋節應景烤肉，資料照。（圖／記者蔡佩旻攝）

烤肉的部分，陳韻婷指出，應先由高纖維的青菜開始攝取，增加飽足感，延緩醣類吸收，再選擇低脂魚肉類，如魚貝海鮮類、雞肉串(去皮)，豬肉選擇里肌、梅花肉較優於五花肉的高脂部位，並避免加工製品，如香腸、丸子等，也不宜塗抹大量烤肉醬，可利用天然辛香料增加風味，或和風柚子醬、日式醬油加入蒜、蔥、開水調出自製醬料，都能夠減少鹽分及飽和脂肪的攝取，達到心血管保護。

陳韻婷也提到，若吃了月餅，則當日應減少正餐主食類的攝取量，並改用蒸、煮、燙、烤等烹調方式以減少用油。若晚上要烤肉，則當日早、午兩餐應避免食用太多蛋白質類食物，並以植物性豆製品為優先選擇，平衡一整天油脂及飽和脂肪的攝取。