濕紙巾擦手！　醫示警：小心越擦越髒

▲腹瀉疫情來勢洶洶，醫師呼籲勤洗手最重要。（示意圖／攝自免費圖庫）

文／中央社

腹瀉疫情來勢洶洶，不少人隨身攜帶濕紙巾擦東擦西，小心越擦越髒。醫師提醒，市售濕紙巾抗菌成分不高，恐無抗菌效果，且酒精對引發腸胃炎的諾羅等病毒較無效，勤洗手最重要。

時序進入秋天，氣溫仍居高不下，加上台灣氣候潮濕，是腸胃炎好發季節，衛生福利部疾病管制署最新監測資料顯示，腹瀉門急診就診已5週連升，群聚通報案件為5年同期次高，預估將一路燒到中秋後。

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就算最近比較沒有下雨，書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢今天接受媒體電訪說明，高溫本身就是造成食物變壞的原因，天氣越炎熱，細菌繁殖的速度也越快，當食物放在室溫超過2小時以上，即使嚐起來沒有酸臭味，也可能已經腐敗了，千萬不要因為覺得可惜就捨不得丟，吃了恐傷身。

除了溫度之外，食物通常透過2個途徑被病菌污染，邱展賢說，一個是食材本來就有問題，另一個則是環境污染，外出用餐應注意如是否桌面油膩，甚至出現蟑螂、老鼠、蒼蠅等，避免以身涉險；個人也要多注意，包括用餐前有無清潔雙手、是否使用公筷母匙、烤肉有沒有生熟食分開等。

濕紙巾是不少人隨身抗菌小物，卻暗藏越擦越髒風險。邱展賢表示，因為可能只能擦掉看得見的髒汙，但病菌都還留在紙巾上，尤其市售濕紙巾抗菌成分不高，可能沒有抗菌效果外，諾羅病毒等導致腸胃炎病毒，對酒精有一定的抵抗力，仍應用肥皂等產品清潔雙手。

疾管署呼籲，如廁後、進食或準備食物前，皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，備餐環境及烹製食物調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染，且食物應注意保存避免於室溫下放置過久且須徹底煮熟再食用，以預防病毒與細菌性腸胃炎傳播。