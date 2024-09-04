手術後進食不用等放屁！北醫ERAS計畫　他高齡腸癌6天就可出院

▲北醫附醫ERAS計畫助高齡腸癌患者速出院。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

大腸癌是國人10大新發生癌症第2名，近9成發生在50歲以上中高齡族群，但高齡者接受外科手術積極治療往往令人猶豫，北醫附醫針對高齡大腸癌患者導入術後快速康復（ERAS）計畫，打破傳統手術管理，術後康復時間平均縮短30%，併發症降低25%，也縮短住院時間。高齡80歲的王伯伯確診大腸癌，使用腹腔鏡微創手術治療並搭配ERAS計畫，術後第一天便能進食，住院6天就出院返家。

收治王伯伯的北醫附醫副院長、大腸直腸外科醫師魏柏立表示，個案因腸胃不舒服，糞便潛血檢查結果異常，趕緊至醫院就診，經大腸鏡檢查確診為大腸癌，後來接受腹腔鏡微創手術治療並搭配ERAS計畫，透過術前體能訓練、術後早動、早吃、少管路等打破傳統的手術管理方式，他術後第一天便能進食、第4天出院返家，總住院天數6天，相較以往需住院10天，住院天數縮減40%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏柏立說明，傳統的手術管理方法無法充分應對高齡患者術後康復過程的特殊需求，而ERAS是結合營養、復健、麻醉等跨科別團隊，整合術前、術中及術後的管理措施，全面優化的照護流程。

包含從術前開始準備，包括體能訓練增強心肺功能及肌力、營養支持，讓患者以最佳狀態接受手術。手術時，根據患者身體狀況，麻醉團隊優化麻醉深度及時間並減少如鴉片類藥物劑量等，降低麻醉對術後復原的影響；避免裝設鼻胃管、及早拔除引流管、尿管等管路，讓患者術後快速銜接正常的呼吸及飲食，及早下床活動。

魏柏立也提到，高齡長者常擔心術後身體虛弱，下床活動意願不高，其實術後若無特殊狀況，及早下床走動，不僅有助於腸胃蠕動，更可避免因高齡臥床太久導致肺炎、靜脈栓塞等情形。

過去建議手術後要等放屁排氣才能吃東西，魏柏立說，現在觀念已經不同，及早進時有助於營養補充，加速術後康復，ERAS調整會根據個人狀況，術後兩小時可喝水，隔天進食清流質食物。

魏柏立指出，因為ERAS是流程調整，原則上都有健保涵蓋，不會產生額外費用，但患者可依據自己需求選擇使用部分自費項目或一些耗材費用。

魏柏立表示，衛福部111年起制定相關規範及臨床指引，推動全台醫療機構施行ERAS計畫，今年起更進一步針對80歲以上大腸癌手術患者積極推動。而北醫附醫則已經從105年全面導入ERAS計畫，更分析ERAS對80歲以上大腸癌患者接受微創手術的預後影響。

研究團隊蒐集院內360名非八旬患者(50至64歲)及114名八旬患者(80至89歲)的手術結果，分析術後功能恢復、住院時間、併發症、急診就診及再入院率。結果發現，相較非八旬長者組，八旬長者組的營養較差，合併症更多，而在ERAS實施後，兩組的併發症均減少、腸道功能恢復更快、術後住院時間縮短，且未增加急診就診或再入院率。

北醫附醫ERAS照護腸癌相關臨床表現，已於今年登上國際期刊「美國老年醫學會雜誌」(Journal of the American Geriatrics Society)，獲得國際肯定。