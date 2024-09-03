沒有香蕉！　營養師大讚「10種食物」吃了心情好

▲喝適量的咖啡，有助身心健康。（示意圖／達志影像，下同）

文／常春月刊

想要擺脫憂鬱低落的情緒，讓自己的心情能獲得放鬆？從營養素來分析，內湖國泰診所營養師張斯蘭推薦10大吃了會令人感到快樂的食物，這些食物大都富含維生素B6、B12、菸鹼酸、泛酸、葉酸或生物素，能幫助人安定神經、鬆弛情緒、消除疲勞感、減輕焦慮。

然而，水果中的香蕉含有色胺酸，能促進血清素的合成分泌，雖然一向令人有多吃香蕉可以感到快樂的印象，卻不在10大快樂食物之列；張斯蘭表示，那是因為香蕉絕大多數的有效成分是集中在香蕉皮上，並不會被人吃下肚的緣故。

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1、麥片

快樂營養素：維生素B6、菸鹼酸、泛酸

解析：維生素B6的作用在鬆弛情緒的不安與焦慮，幫助神經鬆弛外，還可幫助色胺酸轉換為菸鹼酸；而菸鹼酸攸關情緒與神經，具有消除疲勞與安定情緒作用；泛酸也可消除疲勞，具抗壓作用，廣泛存在於很多食物當中，取得容易，但如果缺乏則容易導致憂鬱。麥片、燕麥片或全麥麵包都屬於同類型能令人感到快樂的食物，和牛奶搭配食用效果更佳。

2、糙米

快樂營養素：泛酸、葉酸、生物素

解析：比白米更為營養的糙米，富含葉酸、泛酸，能減輕焦慮，幫助情緒穩定；所含豐富的生物素，也能幫助避免情緒低落，若是缺乏生物素，則很容易變得憂鬱。由於糙米和麥片一樣鉀離子含量高，有腎臟病、飲食需要限鉀的患者，需要多加注意。

3、牛奶

快樂營養素：維生素B12、菸鹼酸、生物素

解析：牛奶不只是補充鈣質最佳的食物來源之一，更含有豐富的維生素B12，能幫助維持神經系統健康。若是加熱飲用，則要小心，高溫會破壞牛奶中的維生素B12，人體一旦缺乏維生素B12，就容易造成情緒不穩。

4、豬肝

快樂營養素：維生素B12、生物素

解析：含有豐富維生素B12與生物素，對緩解情緒低落有幫助。不過，想藉吃豬肝變得快樂些，還是要留意節制食用量，畢竟肝臟是用來解毒的器官，吃豬肝需要留意是否可能吃入無法分解的毒素，加上內臟含有膽固醇，若是本身有膽固醇過高問題的人，也不宜多吃，以免為了得到快樂卻反而失去健康。

5、雞肉

快樂營養素：菸鹼酸、維生素B6

解析：脂肪在各種畜、禽肉類中相對偏低，雞肉是愛美瘦身者常選擇的蛋白質食物，除了含菸鹼酸、維生素B6等讓人好心情的營養素，其他維生素B群、鈣、磷、鐵等也相當豐富，是適合用於滋補的好食材；食用宜去皮，烹調宜避免油炸。

6、蘆筍

快樂營養素：葉酸、菸鹼酸

解析：一般綠色蔬菜的葉酸、菸鹼酸含量都多，蘆筍更可謂這類蔬菜的代表。由於這些令人快樂的營養素是以水溶性維生素為主，需要特別注意烹調的方法，以蒸食或快炒為佳，避免長時間高溫烹煮，以免營養素流失掉了，無法發揮效果。

7、香菇

快樂營養素：菸鹼酸

解析：香菇除了含有菸鹼酸等會讓人快樂的營養素，礦物質鉀的含量也很高，腎功能不好的人需要留意；和蘆筍一樣含普林高，患有痛風的病人，這2種食物皆不宜多吃。

8、核桃

快樂營養素：菸鹼酸、泛酸

解析：富含菸鹼酸與泛酸，核桃等堅果類食物中含多元不飽和脂肪酸，能使血管細胞更為柔軟，對神經傳導有助益，能增加血清素分泌。雖然吃了有助心情變好，但一次也不宜吃得太多。

9、花生

快樂營養素：維生素B6、泛酸、菸鹼酸

解析：和核桃一樣屬於好的油脂，尤其是維生素B6的含量豐富，但是熱量較高，食用宜留意適量即可，以免好了心情卻肥了身形。

10、咖啡

快樂營養素：菸鹼酸

解析：咖啡雖然富含菸鹼酸，能穩定情緒，但也含有一些會阻礙維生素B6、B12或泛酸吸收的成分，因此略帶爭議性。若是想要藉由喝咖啡來放鬆心情，最好是喝黑咖啡，或是喝添加同樣能帶來快樂元素鮮奶的拿鐵咖啡；避免在咖啡裡加奶精，而且要小心有些所謂三合一咖啡是色素、香精與綠豆粉的組合。飲用量1天以不超過2杯（1杯150C.C.計）為宜。

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