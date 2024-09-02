營養師曝「3餐地雷菜單」增腸息肉風險！醫示警「1型態」易癌化

▲營養師提醒，避免選擇NG飲食，以免增加息肉發生機會。（圖／醫師提供）

記者趙于婷／台北報導

大腸癌是國人癌症發生率相當高的癌症，由於腸癌和飲食息息相關，醫師提醒，每天三餐的選擇特別重要，若想避免腸息肉，建議3餐不要選擇高溫、油炸、精緻含糖飲、紅肉製品、加工食品、酒類和過度辛辣刺激的食物，如燒餅油條、控肉、麻辣火鍋等。另外「腺瘤型息肉」易有癌變機會，目前研究超過八成大腸癌與腺瘤型息肉相關。

根據衛福部最新癌症登記資料統計，約每半小時就有一人罹患大腸癌，大腸癌更連續16年位列癌症發生率前兩名。聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，值得注意的是，根據衛福部110年資料顯示，大腸癌中位數為67歲，但根據機構110年篩檢出的腸癌中位數則為44歲。

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進一步分析103年至112年十年間大腸癌檢出者，有近半數（47%）不到50歲，顯示大腸癌有年輕化的趨勢。鄭乃源提到，日前曾遇到一名30歲葉小姐，無腸癌家族史，因解便黏糊經家人安排健檢，檢查出腸道有多顆息肉且在直腸處發現一顆4cm的腺瘤型息肉，經確診為大腸癌一期。

鄭乃源指出，機構特別統計103年~112年大腸內視鏡受檢者共89,022筆資料，發現平均每10人就有7人有息肉，息肉檢出率更由103年的59.07%來到112年75.78%，激增近三成，且有息肉者又有近兩成（18.17%）為易癌化的腺瘤型息肉。

由於腸癌和飲食相關，營養師徐景宜也建議，早餐可以選擇蛋白質及全榖雜糧的組合，如雞腿排蔬菜全麥三明治、無糖豆漿，要避免選擇燒餅、油條、含糖奶精奶茶；午餐應注重多元營養素均衡攝取，如鮭魚時蔬五穀米餐盒搭配水果，避免選擇控肉、白飯、魚丸湯等。

晚餐則建議適量的全榖雜糧，如紫米飯或糙米飯1 碗，搭配多樣蔬菜與蛋白質，可以選擇涼拌木耳、龍鬚菜、高麗菜等蔬菜共1.5碗，及含番茄炒蛋半碗、豆干2塊、燙花枝半碗等足量的蛋白質料理，避免選擇麻辣小火鍋、啤酒。

