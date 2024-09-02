38歲男瘦8kg以為減肥成功！竟是腸癌三期　醫示警3大危機

▲醫師提醒，建議30歲就要安排一次大腸鏡檢查。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

38歲的科技新貴黃先生有飲酒習慣，近半年體重減輕8公斤，原以為是瘦身有成，卻輕忽了排便習慣改變及以為是痔瘡的血便等徵兆，健檢才發現多顆腺瘤型息肉及一顆10公分大腫瘤，經確診為大腸癌第三期。醫師提醒，研究超過8成大腸癌與腺瘤型息肉相關，進一步分析10年間有腺瘤型息肉者的生活型態發現，「脂肪肝、喝酒、肥胖」都是風險因子。

根據衛福部最新癌症登記資料統計，約每半小時就有一人罹患大腸癌，大腸癌更連續16年位列癌症發生率前兩名。另根據聯安預防醫學機構特別統計103年~112年大腸內視鏡受檢者共89,022筆資料，發現平均每10人就有7人有息肉，息肉檢出率更由103年的59.07%來到112年75.78%，增近三成，且有息肉者又有近兩成（18.17%）為易癌化的腺瘤型息肉。

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聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，息肉可分為增生型、發炎型及腺瘤型，而其中腺瘤型息肉易有癌變機會，目前研究超過8成大腸癌與腺瘤型息肉相關，統計也發現隨著年紀增長，腺瘤型腸息肉檢出率隨之增高。

值得注意的是，根據衛福部110年資料顯示，大腸癌中位數為67歲，但鄭乃源提到，根據機構110年篩檢出的腸癌中位數為44歲，而分析103年至112年十年間大腸癌檢出者有近半數（47%）不到50歲，顯示大腸癌也確有年輕化的趨勢。

進一步分析10年間有腺瘤型息肉者的生活型態，結果發現30.3%有抽菸習慣，32.84%喜愛吃重口味料理，51.35%體重過重，64.59%經常飲酒，而脂肪肝患者更高達64.08%。

鄭乃源說，根據世界衛生組織資料顯示，加工肉類攝取過多、蔬果攝取不足、久坐不動、肥胖、抽菸和過量飲酒，都會增加大腸癌風險。他提醒，要落實腸胃健康4大原則，包括健康的飲食習慣、保持運動、補充益生菌和定期篩檢，建議30歲起，可規劃完成一次完整的大腸鏡檢查，且之後依檢查結果安排每2~3年進行定期檢測。



