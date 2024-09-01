婦人口臭多年竟是「食道卡滿食物渣」　醫揪關鍵原因：再拖恐害肺炎

▲一名女性因食道憩室，導致口腔出現異味。（圖／院方提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

61歲的許女士兩年來一直覺得吃完東西後口腔有明顯異味，就算調整刷牙頻率、更換牙膏以及漱口水都沒有改善，嚴重影響社交生活。就醫檢查才發現食道中段有一3.5公分大的憩室，導致食物殘渣掉入後受細菌分解發酵進而產生異味。醫師提醒，食道憩室若遲遲未處理，憩室可能反覆發炎或因嗆咳造成吸入性肺炎等併發症。

收治該病例的台北慈濟醫院胸腔外科主任謝旻孝指出，形成食道憩室主要是因為食道壁肌肉在吞嚥時受到食物外推的壓力，形成一個突出的空腔，按照發生位置的不同，可分為上段、中段及下段食道憩室，會出現吞嚥困難、嗆咳、胸痛、口腔異味等症狀。

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食道憩室發生率低，且沒有特別的好發族群，根據國外文獻統計，約十萬人中有2至3人可能會出現。謝旻孝說，許女士先是接受胃鏡檢查，結果發現食道異常，進一步做食道攝影及電腦斷層檢查發現她的食道中段有一3.5公分大的憩室，經評估後，執行胸腔鏡食道憩室手術，將膨出的憩室切除，術後隔日進食也不再受異味影響。

謝旻孝提醒，食道憩室雖然不常見且沒有一定好發族群，但基於可能的造成原因，仍建議民眾養成良好的飲食習慣，如細嚼慢嚥、適量飲食等，以免食道粘膜、肌肉因吞嚥時的壓力長期不平均而形成憩室，此外，如果發現有吞嚥困難、胸悶胸痛或口腔有明顯異味且無法去除等情形，建議前往醫院進行進一步的檢查，尋求專業醫師的診斷。

▲ 台北慈濟醫院胸腔外科主任謝旻孝。