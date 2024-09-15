ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

「一圖看10種藥」別和柚子一起吃！　醫：間隔2小時沒用

▲▼文旦,柚子。（圖／記者許展溢攝）

▲柚子營養價值高，但醫師提醒，服用降血壓、血脂藥物者留意交互作用。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

一年一度中秋佳節到了，此時節最應景水果為柚子，且因其果肉富含營養素，維生素C、鈣、磷等，清爽口感也讓不少人喜歡。但醫師提醒，要特別注意柚子與多種藥物間的交互作用，像是心律不整藥物或是降血壓、降血脂等，且要留意間隔2小時服用也無法完全避免，建議患者經醫師確認後再食用。

新泰綜合醫院腎臟專科醫師陳佑丞說，柚子營養價值極高，果肉含有各種營養素，包含維生素C、鉀離子、鈣、磷等，其中維生素C含量是檸檬的1.5倍，還有豐富的膳食纖維可幫助消化。也因甘甜爽口，常一不注意就吃完整顆，但要小心攝取量超標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳佑丞說明，根據國健署每日飲食指南建議，一天宜攝取兩份水果，一份柚子大概是160～165公克，相當於5瓣柚子果肉的重量。同時，也需注意柚子的鉀離子含量。每100公克的柚子含有132.3mg 的鉀離子，換算成每份柚子(5瓣)，約有215mg的鉀離子，若吃了兩份，鉀離子就超標，透析患者要特別注意。

另外，柚子與多種藥物之間的交互作用，陳佑丞提到，目前針對葡萄柚汁與藥品交互作用的研究已獲公認，國外雖較少文獻直接研究柚子與藥品間的關係，但柚子與葡萄柚皆屬芸香科柑桔屬的水果，成分都含有呋喃香豆素 (Fluranocoumarin) ，會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素，導致藥物代謝下降，血中濃度上升。

陳佑丞指出，柚子與葡萄柚也會抑制腸道中的 P-醣蛋白 (P-glycoprotein)，使藥物無法排除。如此加乘作用下，導致體內藥物濃度過高，作用時間過長，出現危及生命的副作用。

有些人認為，柚子與藥物「間隔2小時服用」就安全。陳佑丞提到，答案是「不行」，因為葡萄柚或柚子抑制藥物代謝的作用可長達數小時甚至2、3天，即使間隔2小時服藥，也無法完全避免。有研究發現，喝一杯240cc的葡萄柚汁，影響藥物代謝長達72小時，因此為了用藥安全，應盡量避免服用葡萄柚與柚子。若真的想吃，患者應遵循醫囑指示，詢問過專業醫師藥師再行食用。

類別 藥物 影響 可能服用族群
抗凝血劑 Rivaroxaban、Apixaban 造成流血不止 心房顫動患者、深層靜脈血栓患者、肺栓塞患者
抗血小板藥物 Clopidogrel (保栓通)、Ticagrelor (百無寧) 造成流血不止 冠心病患者、腦中風患者
抗心律不整藥物 Amiodarone (臟得樂)、Dronedarone (脈泰克)、Quinidine (奎尼丁)、Propafenone (律諾) 造成多型性心室心律不整、肝毒性、甲狀腺毒症等 心律不整，如Wolff-Parkinson-White 氏症候群、心室性心搏過速等患者
降血壓藥 Amlodipine (脈優)、Felodipine (普心寧)、Nifedipine (冠達悅、壓達能)、Verapamil (心舒平) 造成低血壓、心跳過快、周邊水腫等 高血壓患者
降血脂藥 Atovastatin (妥寧、立普妥)、Simvastatin (素果)、Lovastatin (美乏脂) 造成肌肉痛、橫紋肌溶解、深色尿、急性腎損傷、肝毒性等 高膽固醇血症患者
鎮靜安眠藥 Diazepam (煩可寧、樂平片)、Midazolam (導眠靜)、Triazolam (酣樂欣)、Buspiroene (克煩)、Quetiapine (思樂康) 增加頭暈、嗜睡、呼吸抑制等風險 失眠患者
免疫抑制劑 Cyclosporine (新體睦)、Tacrolimus (普樂可復、安瑞福)、Sirolimus (斥消靈)、Everolimus (癌伏妥) 造成頭痛、電解質不平衡、腎毒性、高血鉀、增加伺機性感染風險等 器官移植患者
抗癲癇藥 Carbamazepine (癲通) 出現藥物過敏如紅疹、嘴唇腫、口腔潰瘍、眼睛紅腫或灼熱感等 癲癇患者
攝護腺肥大用藥 Silodosin (優列扶)、Tamsulosin (暢利淨、活路利淨) 造成頭暈與姿勢性低血壓 攝護腺肥大患者
促腸胃蠕動藥 Domperidone (癒吐寧)、Cisapride (西沙必利) 造成多型性心室心律不整 噁心、嘔吐的症狀治療

印度女舞者頭頂旗桿卡電線　遭1.1萬伏特電流電擊身亡...

關鍵字： 中秋節 柚子 高血脂 高血壓

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

這波腸病毒很嚴重！大人也中鏢　出現「5大重症前兆」快就醫

45歲女突發燒、肺炎！驗出綠膿桿菌　多重抗藥性「險無藥救」

中秋烤肉不忌口！恐害痛風發作　醫：避開3類食物、2飲品

她咬一口牙瞬間裂開！醫示警吃「月餅、蛋黃酥」3大地雷

中秋烤肉「3大熱量魔王」曝！　營養師示警了

他口臭妻子也難忍！「天天喝1000ml咖啡」　營養師揭3原因害異味

電動牙刷是智商稅？　他一用驚呆「根本是神物」：牙菌斑全沒了

新型諾羅襲來！台大醫揭「2類人」易中招　蚵貝類濃縮病毒最危險

用吃的防肺癌！「6類食物」營養師最推　豬肝、香菇都上榜

退休還是喜歡幫病患看病　醫師續做居家醫療騎機車當「外送醫師」

讀者迴響

回到最上面