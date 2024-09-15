「一圖看10種藥」別和柚子一起吃！　醫：間隔2小時沒用

▲柚子營養價值高，但醫師提醒，服用降血壓、血脂藥物者留意交互作用。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

一年一度中秋佳節到了，此時節最應景水果為柚子，且因其果肉富含營養素，維生素C、鈣、磷等，清爽口感也讓不少人喜歡。但醫師提醒，要特別注意柚子與多種藥物間的交互作用，像是心律不整藥物或是降血壓、降血脂等，且要留意間隔2小時服用也無法完全避免，建議患者經醫師確認後再食用。

新泰綜合醫院腎臟專科醫師陳佑丞說，柚子營養價值極高，果肉含有各種營養素，包含維生素C、鉀離子、鈣、磷等，其中維生素C含量是檸檬的1.5倍，還有豐富的膳食纖維可幫助消化。也因甘甜爽口，常一不注意就吃完整顆，但要小心攝取量超標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳佑丞說明，根據國健署每日飲食指南建議，一天宜攝取兩份水果，一份柚子大概是160～165公克，相當於5瓣柚子果肉的重量。同時，也需注意柚子的鉀離子含量。每100公克的柚子含有132.3mg 的鉀離子，換算成每份柚子(5瓣)，約有215mg的鉀離子，若吃了兩份，鉀離子就超標，透析患者要特別注意。

另外，柚子與多種藥物之間的交互作用，陳佑丞提到，目前針對葡萄柚汁與藥品交互作用的研究已獲公認，國外雖較少文獻直接研究柚子與藥品間的關係，但柚子與葡萄柚皆屬芸香科柑桔屬的水果，成分都含有呋喃香豆素 (Fluranocoumarin) ，會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素，導致藥物代謝下降，血中濃度上升。

陳佑丞指出，柚子與葡萄柚也會抑制腸道中的 P-醣蛋白 (P-glycoprotein)，使藥物無法排除。如此加乘作用下，導致體內藥物濃度過高，作用時間過長，出現危及生命的副作用。

有些人認為，柚子與藥物「間隔2小時服用」就安全。陳佑丞提到，答案是「不行」，因為葡萄柚或柚子抑制藥物代謝的作用可長達數小時甚至2、3天，即使間隔2小時服藥，也無法完全避免。有研究發現，喝一杯240cc的葡萄柚汁，影響藥物代謝長達72小時，因此為了用藥安全，應盡量避免服用葡萄柚與柚子。若真的想吃，患者應遵循醫囑指示，詢問過專業醫師藥師再行食用。