月餅「油＋糖」組合！　營養師揭1飲品：解膩零熱量

▲月餅含有糖分和油脂，營養師建議可搭配無糖茶解膩。（示意圖／記者黃士原攝）

文／華人健康網

中秋節即將到來，各式含有糖分和油脂的月餅吃多了，會感覺很油膩又口乾，此時不妨來一杯茶飲解渴又解膩，但是營養師提醒，手搖飲料往往添加過多的調味和糖，一旦攝取過量，小心增加肥胖、代謝症候群的風險。因此，吃完甜食可以選擇「無糖茶」，能確保零熱量，吃的無負擔。

台灣人愛喝茶已經是眾所皆知，但是，有減重計畫的人別喝錯茶飲。根據研究調查顯示，台灣人一年喝掉107,504萬杯手搖飲料，三餐飯後來一杯冰涼的茶飲，不僅解渴又解膩，但每日喝進去的飲料，常常為了口感等因素加入過多的調味和糖，在每日不知不覺中攝取過量，增加肥胖、代謝症候群機會，長期以來對身體產生的負面影響不容忽視。

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飲料中為了維持甜度常見添加的「高果糖糖漿」，主要成分由玉米澱粉轉換而來，研究顯示，較易引起血糖波動，間接導致心血管疾病，而代謝不良、三高、脂肪異常等問題也因為飲用過量的含糖茶飲，不知不覺會找上門。

營養師余朱青表示，若一杯700cc全糖的飲料喝下肚，通常就已經超過每日攝取標準，而控制每日糖類攝取尤為重要，根據世界衛生組織(WHO)建議，精緻糖熱量攝取不可超過每日總熱量攝取的10%，而最容易的方式就是隨時注意飲料包裝上的營養標示。余朱青營養師更建議，忙碌的上班族時常無暇計算糖分攝取，簡單的方式就是直接選擇「無糖茶」，不僅能確保零熱量，更能讓不喜歡單喝白開水的族群確保能補充到水分。

茶中含的維生素、礦物質能補充身體所需，茶也含有兒茶素，兒茶素是茶葉中含量最多的多酚類物質。茶多酚會隨發酵程度高低轉化聚合為其他物質。發酵程度越高，茶多酚便越少，因此各類茶中，又以未經發酵的綠茶茶多酚含量最豐富。依茶的發酵程度主要又分為綠茶和紅茶，最重要的是選擇無糖的茶飲，才能喝的無負擔。

營養師余朱青表示，綠茶的兒茶素含量更高，有助於抗老、控油、減脂、紓壓等4大功效。在喝茶的同時搭配橘子、芭樂等高維生素C的水果，可增加兒茶素的溶出量，抗氧化效果提升；而紅茶是完全發酵的茶種，茶多酚大幅減少，對身體的刺激性也較小較溫和，推薦給不喜歡太刺激的族群。日本人習慣飲用「生茶」和「無糖紅茶」，皆是無糖茶類的好選擇，並能品嘗到純正的風味。

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