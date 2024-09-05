ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

中秋送月餅「高油高糖害健康」　營養師推薦奇異果：耐放又可多吃

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲營養師推薦中秋送禮可選擇奇異果等較健康的選擇。（示意圖／CFP）

生活中心／台北報導

中秋節是華人傳統的團圓節日，送禮更是不可或缺的習慣，傳統上月餅如蛋黃酥或鳳梨酥往往是首選。然而，營養師提醒，月餅本質上是油和糖的結合，隨著年齡增長，許多長輩可能有胃潰瘍或胃黏膜萎縮的問題，食用高油高糖的點心反而會使症狀加劇，導致胃酸倒流等不適。隨著健康意識的抬頭，建議送禮時選擇富含營養的水果，例如奇異果，不僅甜度適中且天然，還富含膳食纖維，有助於消化。奇異果作為軟質水果，容易咀嚼，適合各年齡層食用。

▲▼業者提供。（圖／pixabay）

▲月餅是油和糖的結合，吃多可能刺激胃酸，導致倒流症狀明顯。（示意圖／pixabay）

營養師李婉萍提到，月餅的含糖量要留意，平均一個約是6顆方糖至20顆方糖量；但一般人一天攝取的含糖量以5顆方糖為限，吃一個正常月餅就可能超過一天含糖量攝取，更遑論有糖尿病者。

因此，不少人會選擇健康的禮品，包括保健食品等。不過李婉萍說，仍要留意不同族群適合的食品也不一樣。

她舉例，腎臟功能不佳者較不建議攝取雞精或滴雞精，血壓高者更要計算其鈉含量；葉黃素可適用族群雖然廣，但在深綠色蔬果中就已經存在，且天然蔬果不只可補眼睛，還有多重營養素，像是奇異果，就是高營養密度且富含維生素C和膳食纖維的水果。而高營養密度即是指食物在相同重量中提供相對較少的熱量，並提供了更多元的營養素，例如：維生素、礦物質、蛋白質、膳食纖維和其他重要的每日必須營養元素，因此營養密度愈高，表示該食物愈好，熱量低但營養價值高。

李婉萍提到，身體老化過程不僅僅有護眼需求，有些長輩可能有腸胃方面的問題，如便秘。據調查資料顯示，在60歲以上的老年人中發生經常性便秘大約有40~50%。她建議，奇異果本身的奇異酵素能有效分解食物中的蛋白質可幫助腸胃蠕動，減輕腸胃負擔。研究顯示，持續四周，每天吃2顆綠奇異果可提升排便頻率，及減少便祕相關症狀。另外一項針對有功能性便秘患者的研究指出，每天吃3顆綠奇異果可大幅提升排便次數與排便舒適度，進而達到糞便的排空。李婉萍營養師建議，一般長者一天可攝取2至4顆，若有血糖問題，可以一天吃兩顆，一顆綠奇異果、一顆黃金奇異果也沒有問題。

除了奇異果外，李婉萍說，柿子或蘋果、哈密瓜等水果類同樣適合送禮，但考量到耐放及高營養密度，奇異果是相對方便的選擇。送禮選擇健康水果，不僅表達了對長者的關懷，還能幫助他們保持良好的消化系統和整體健康，讓節日的祝福更加貼心。

▲▼業者提供 。（圖／pixabay）

▲奇異果同時含有奇異酵素、維他命C及膳食纖維等。（圖／pixabay）

關鍵字： 中秋 送禮 健康 月餅 奇異果

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

埔榮推住院整合照護試辦計畫　三班「一對多」取代自聘看護

中秋送月餅「高油高糖害健康」　營養師推薦奇異果：耐放又可多吃

三高病友大吃中秋三寶「體重直降」！檢查驚見血糖狂飆升

轉大人最佳時機！白露節氣「轉骨方」調理體質　孩子高人一等

男性50歲之後半數面臨「攝護腺肥大」　醫揭3大泌尿症狀警訊

曾罹肺腺癌！75歲林百里靠「1招抗癌」19年沒復發　

沒有紅蘿蔔！「高葉黃素食物Top10」出爐　第1名護眼又健骨

肺腺癌6前兆「胸痛、容易喘」小心　營養師揭飲食4建議

上周13萬人慘拉！「濕紙巾擦拭」抗不了諾羅　醫揭有效方法

比糖還毒！醫警告「1類油品」　害人罹癌、失智

讀者迴響

回到最上面