中秋送月餅「高油高糖害健康」　營養師推薦奇異果：耐放又可多吃

▲營養師推薦中秋送禮可選擇奇異果等較健康的選擇。（示意圖／CFP）



生活中心／台北報導

中秋節是華人傳統的團圓節日，送禮更是不可或缺的習慣，傳統上月餅如蛋黃酥或鳳梨酥往往是首選。然而，營養師提醒，月餅本質上是油和糖的結合，隨著年齡增長，許多長輩可能有胃潰瘍或胃黏膜萎縮的問題，食用高油高糖的點心反而會使症狀加劇，導致胃酸倒流等不適。隨著健康意識的抬頭，建議送禮時選擇富含營養的水果，例如奇異果，不僅甜度適中且天然，還富含膳食纖維，有助於消化。奇異果作為軟質水果，容易咀嚼，適合各年齡層食用。

▲月餅是油和糖的結合，吃多可能刺激胃酸，導致倒流症狀明顯。（示意圖／pixabay）



營養師李婉萍提到，月餅的含糖量要留意，平均一個約是6顆方糖至20顆方糖量；但一般人一天攝取的含糖量以5顆方糖為限，吃一個正常月餅就可能超過一天含糖量攝取，更遑論有糖尿病者。

因此，不少人會選擇健康的禮品，包括保健食品等。不過李婉萍說，仍要留意不同族群適合的食品也不一樣。

她舉例，腎臟功能不佳者較不建議攝取雞精或滴雞精，血壓高者更要計算其鈉含量；葉黃素可適用族群雖然廣，但在深綠色蔬果中就已經存在，且天然蔬果不只可補眼睛，還有多重營養素，像是奇異果，就是高營養密度且富含維生素C和膳食纖維的水果。而高營養密度即是指食物在相同重量中提供相對較少的熱量，並提供了更多元的營養素，例如：維生素、礦物質、蛋白質、膳食纖維和其他重要的每日必須營養元素，因此營養密度愈高，表示該食物愈好，熱量低但營養價值高。

李婉萍提到，身體老化過程不僅僅有護眼需求，有些長輩可能有腸胃方面的問題，如便秘。據調查資料顯示，在60歲以上的老年人中發生經常性便秘大約有40~50%。她建議，奇異果本身的奇異酵素能有效分解食物中的蛋白質可幫助腸胃蠕動，減輕腸胃負擔。研究顯示，持續四周，每天吃2顆綠奇異果可提升排便頻率，及減少便祕相關症狀。另外一項針對有功能性便秘患者的研究指出，每天吃3顆綠奇異果可大幅提升排便次數與排便舒適度，進而達到糞便的排空。李婉萍營養師建議，一般長者一天可攝取2至4顆，若有血糖問題，可以一天吃兩顆，一顆綠奇異果、一顆黃金奇異果也沒有問題。

除了奇異果外，李婉萍說，柿子或蘋果、哈密瓜等水果類同樣適合送禮，但考量到耐放及高營養密度，奇異果是相對方便的選擇。送禮選擇健康水果，不僅表達了對長者的關懷，還能幫助他們保持良好的消化系統和整體健康，讓節日的祝福更加貼心。

▲奇異果同時含有奇異酵素、維他命C及膳食纖維等。（圖／pixabay）