中秋烤肉長輩咬不動有解！專家曝食材準備原則：2方法可軟化肉質

▲中秋烤肉，營養師提出幾個方法讓牙口不好長者可以一起參與。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪巧藍／台北報導

團聚烤肉已經成為台灣中秋節必備節目之一，但是有些長輩牙口不好，烤肉咬不動，往往難以一起同樂。其實這可以從食材準備上著手，營養師分享，可以多選擇富含蛋白質的食物，例如質地柔軟的豆干、鮮蚵、魚類等；至於烤肉片有2種方法可以讓肉質軟化，讓家中爺爺奶奶可以盡興參與烤肉活動，又不被咀嚼能力限制。

部立桃園醫院營養師吳思賢表示，家中長輩因隨著年齡增長，常見肌肉和骨密度遞減，還有牙齒鬆動、牙口不佳或者咀嚼能力下降等老化現象，而若未保養得宜，可能提早轉為肌少症，走路速度下降、罐頭打不開、反覆跌倒都是可能發生的症狀。

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吳思賢指出，這種情況通常會建議要補充足夠的蛋白質，但長輩常會因為牙口不佳而間接不喜歡選擇這些食物，造成肌少症的惡性循環。

▲烤肉時可以選擇富含蛋白質且柔軟的食材讓長者食用 。（圖／記者廖明慧攝）

其實準備長者食物有些方法可以參考，吳思賢分享，以中秋烤肉活動為例，可以多準備柔軟質地的蛋白質食物，像是豆干、鮮蚵、魚類這些都是適合作為烤的高蛋白食材。豆干屬於植物性蛋白質、魚類富含ω-3脂肪酸，都是保護心血管較好的蛋白質食物來源，且質地上較為柔軟，牙口不佳者也都吃得動。若家中使用韓式烤盤，也可使用雞蛋液加上起司，放入外圈烤盤烘烤，可簡單完成一道類似蛋糕柔軟口感的烤盤料理。

至於烤肉的重頭戲則是肉片，夾上吐司更是必備吃法，吳思賢建議，若長輩對於一般烤肉片的質地咬不太動，建議可於醃製肉片前，先使用肉捶拍打過，破壞肉的結構以軟化肉質。

若沒時間拍打肉類，吳思賢提供另一更節省時間的方法，使用天然水果酵素醃肉，例如將鳳梨打成泥狀後，加入醃料醃漬15-20分鐘即可軟化肉質，但須留意醃漬時間太久，會容易讓肉質軟化過度而影響口感。另外，為了促進長輩食慾，許多食材和醬料帶些酸味刺激唾液分泌，有助於長輩吞嚥。