開學防6大傳染病竄升！台大醫示警：今年疫情怪「腸病毒最棘手」

▲洗手是防範腸病毒最有效方式。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

全國中小學今天開學，因為人際互動增加，疾病傳播風險也跟著上升。感染科權威、台大醫師黃立民示警，開學後可以預期有6種疾病會增加，其中又以腸病毒最為棘手，因為今年疫情趨勢「很奇怪」，其他還有呼吸道傳染疾病包含：新冠、流感、呼吸道融合病毒（RSV）、黴漿菌，最後因為接近中秋節，也要注意腸胃炎威脅。

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▲台大醫院兒童感染科醫師黃立民，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

開學後腸病毒最棘手

根據疾病管制署最新監測，上周國內因為腸病毒就診達1.3萬人次，處於流行期且呈上升趨勢。值得注意的是，腸病毒以往在暑假期間會脫離流行，到開學後才再有一小波疫情，沒想到今年卻反常，不但持續處於流行（單周就診人次超過流行閾值的1.1萬人次），還在8月中旬就出現反轉上升跡象，讓疾管署副署長羅一鈞直呼「不尋常」。

台大兒童感染科醫師黃立民接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，近來兒科因為腸病毒就診開始變多，情況很奇怪，一開學一定會更多，而且陸續有收治到重症個案，不知道是病毒變強還是民眾的抵抗力變差。因為腸病毒容易變異，若不斷重組有機會變強，但是經歷新冠疫情之後，免疫反應有可能變差。

▲腸病毒處於流行期，近期門急診就診（紅線）已經出現上升趨勢。（圖／疾管署提供）

防範腸病毒最有效的方式為確實做好手部衛生，黃立民提醒，一定要加強教導學童養成良好個人衛生習慣，落實正確勤洗手，生病在家休息，學校方面則要做好環境消毒措施，比較便利的方式是在教室配置紫外線消毒設備等放學後使用。

疾管署近四周實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A10型為多，克沙奇A16型次之，另易引起嚴重症狀的腸病毒A71型近期未檢出，D68型則為零星檢出，不過感染個案均為輕症。今(2024)年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童。

開學後中秋連假，腹瀉腸胃炎拉警報

疾管署疫情監測指出，上周國內腹瀉就診人次達12.5萬，連續4周出現上升趨勢，高於2019~2022年同期；另全國近4周（第31至34周）共接獲79起腹瀉群聚通報案件，也高於過去五年同期通報，分析其中又以諾羅病毒引起的病毒性腸胃炎為最多。

疾管署說明，諾羅病毒潛伏期約24到48小時，食用受諾羅病毒汙染的食物或飲水、與病人密切接觸(例如與病人分享食物、水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或病人曾接觸的物體表面)而感染，常造成校園大規模群聚事件。

羅一鈞指出，各級學校開學加上中秋連假烤肉、聚餐多，疫情預期將持續上升至9月底。黃立民也提到，學生方面，營養午餐業者把關要靠學校，但是一般外食也可能增加風險，提醒民眾多注意飲食衛生和洗手，避免生食。

▲中小學開學，資料照。（圖／記者黃國霖攝）

呼吸道傳染病

根據疾管署統計監測，上周新冠就診2.1萬人次，較前一週下降20%，併發症個案通報也連續兩周低於流行閾值，已脫離流行期。流感疫情方面，今年雖然出現7年來首見的夏季流行疫情，但是已經在7月底脫離流行。

黃立民指出，開學以後呼吸道傳染病包含新冠肺炎、流感，甚至呼吸道融合病毒（RSV）都會增加，另外國內黴漿菌從今年上半出現到現在還沒有斷流行，且和大陸疫情類似，出現抗藥性達到8~9成。防範的重點將在於生病小朋友不要去學校，在學校也要教導小朋友做好防護，咳嗽時要把口罩戴起來。

黃立民分析，9月份疫情應該會以腸病毒為最主要，但是到了10月份之後呼吸道疫情會接力明顯上升。

根據疾管署最新公費疫苗接種規劃，今年秋冬流感疫苗與新冠單價JN.1疫苗會同步於今年10月1日起分兩階段開打，其中幼兒與學童是屬於第一階段適用對象。

▲公費流感疫苗接種。（圖／ETtoday資料照）