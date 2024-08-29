食藥署抓日本藥品違規網站！買「EVE、大正」被查到恐關7年

▲國外網站「KUWA免稅店」販售的日本止痛藥涉違規廣告。（圖／翻攝食藥署網站）

記者趙于婷／台北報導

不少人喜歡買日本藥妝，現今也有不少網站可以購買，但食藥署今公布，國外網站「KUWA免稅店」涉嫌違規廣告產品，產品為「日本皇漢堂LOXONIN強效退燒生理止痛藥」，而該網站也有販售大正、EVE等知名日藥。食藥署副署長王德原提醒，若民眾從該網站購買，在藥品進口時被查到，最高可處7年有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。

食藥署今公布「KUWA免稅店」販售的「日本皇漢堂LOXONIN強效退燒生理止痛藥」涉嫌違規。王德原說，涉嫌違規態樣為案內產品外包裝無中文標示及許可證字號，非屬我國核准之藥品。而除了該款止痛藥，也有販售知名的「大正綜合感冒藥」、「EVE止痛藥」等。

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王德原提醒，案內產品非屬我國核准藥品，品質、安全及療效未經確認，且由於案內產品外包裝無中文標示及許可證字號，民眾若販售未經核准製造或輸入藥品，則涉違反藥事法第83條有關偽禁藥規定，明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，可處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。