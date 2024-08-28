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吃安眠藥斷片！女睡覺開冰箱　5個月暴肥20公斤

婦人因食用安眠藥造成斷片，5個月竟暴肥20公斤。（示意圖／Pexels）

▲婦人因食用安眠藥造成斷片，5個月竟暴肥20公斤。（示意圖／Pexels）

圖、文／CTWANT

安眠藥是許多人家中的常備藥物，但是安眠藥也分成很多種類，一名婦人因為亂服藥，5個月內竟不知不覺暴肥20公斤！外科醫師陳榮堅曾上過《醫師好辣》等知名節目，他近日在臉書上分享一位50歲的女性，因食用安眠藥造成斷片，會不知不覺到冰箱拿食物吃，經醫師幫她調整藥物後，8個月就瘦了12公斤。

外科醫師陳榮堅近日在臉書上發文呼籲大家「安眠藥種類多，最忌諱自行亂服用！」陳榮堅說明安眠藥分為抗組織胺、誘導睡眠藥劑、安眠藥、鎮定劑，在臨床上，遇到有睡眠困擾的病人，通常會先給予簡單的誘導睡眠藥劑，再依照病人的情況調整藥物與劑量，千萬勿自行亂服藥。

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陳榮堅舉例，一名50歲的女性來看減重門診時，她的身高150公分，體重70公斤，而且是在5個月內突然胖了約20公斤。婦人一開始以為是更年期導致肥胖，與醫生聊天之下，透露自己在5個月前有睡眠問題，於是詢問朋友都吃什麼安眠藥，朋友介紹給她一款藥，她吃了之後覺得開始睡得很好，但每天早上都會發現冰箱的東西變少，後來是家人發現她半夜會自己去冰箱拿東西吃。

婦人食用安眠藥後，竟造成斷片的現象，會在不自覺的情況下開冰箱找食物吃，導致她的體重在短時間內迅速增加。後來陳榮堅幫助病人調整藥物，一個月後她就少了3公斤，8個月後則瘦了12公斤。

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