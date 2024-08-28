愛爾康隱形眼鏡出包！恐致刺痛紅眼　國內輸入2款日拋11批需回收

▲戴隱形眼鏡示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

隱形眼鏡大廠愛爾康出包！食品藥物管理署公布最新醫材回收警訊，愛爾康原廠發現隱形眼鏡材料有品質問題，配戴恐怕有暫時性問題如刺痛、紅眼，影響3款日拋隱形眼鏡。國內有輸入其中2款，分別是「愛爾康全涵氧散光日拋隱形眼鏡」、「愛爾康全涵氧多焦點日拋隱形眼鏡」總計有11批號受到影響，需在9月13日前完成回收。

食藥署公布回收警訊指出，愛爾康原廠發現委託的第三方供應商所提供的材料存在單一的品質問題，而該材料僅用於單一製造廠所生產特定批號隱形眼鏡，為保障客戶及消費者權益，愛爾康已針對特定批號的受影響產品進行自願性的產品回收。

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內部調查結果顯示，受影響產品預期並不會提高配戴者的風險，但配戴有可能導致暫時性問題，例如刺痛、紅眼或視力模糊，這些症狀在移除或更換鏡片後就會消失，原廠已請客戶立即停止出貨受影響產品，並進一步通知相關眼科專業人士、消費者或已收到此自願性回收批號產品的顧客。

食藥署表示，經查國內進口之受影響型號/批號數量共306盒，瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司於113年8月13日開始通知受影響客戶停止使用受影響產品，並啟動回收作業，計於113年9月13日前完成。

▲愛爾康隱形眼鏡回收警訊。（圖／翻攝自食藥署）