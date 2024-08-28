癌篩「追陽計畫」做了沒申報　國健署籲醫院：別做功德

▲國健署署長吳昭軍。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

癌症已連續42年位居國人10大死因之首，衛福部國健署全面推廣癌症篩檢服務，目前已篩檢出3萬多名癌前病變、8千多名癌症個案數。國健署署長吳昭軍表示，因為各醫療院所的努力，癌篩每年服務量可達到500萬人次，但後續的追陽計畫也非常重要，只是發現有些醫院像「做功德」，計畫執行卻沒有申報費用，盼醫療院所有做，就能呈報。

吳昭軍表示，目前政府提供符合資格者可免費進行大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌、肺癌及口腔癌篩檢服務，根據癌症登記資料106年至110年5項癌症5年期別相對存活率分析，大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌及肺癌之0期及1期的存活率皆至少達7成以上。

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吳昭軍提到，篩檢後出現異常的個案就需要追蹤確診，也意味著「追陽計畫」的重要性，希望可以將陽追率目標提升至90%，對於癌症患者的治療會有更好的效果。他認為，早期介入，也能有機會改變癌症期別，預後更佳，並降低健保、家庭負擔。

不過，吳昭軍說，從中發現有些醫院像是做功德，做了「追陽」，卻沒有申報費用，或許有些是資訊系統未跟上、人為作業延遲等，但政府有編列費用，醫院做了卻沒申請，其實對醫院來說也是一種損失。他提到，明年擴大整體癌症篩檢費用，從原本第五期癌症防治計畫28億，擴大篩檢、增加40億，也就是整體費用可高達68億，盼能藉此鼓勵醫療院所，協助更多人盡早進入篩檢。

亞東醫院家庭醫學部部長陳志道說，雖然篩檢是在無症狀的時候就要進行，但是民眾不見得會在這個階段就想篩檢，過去在推動大腸直腸癌篩檢時，有些人就認為，自己沒事為什麼要檢查，但是當癌症篩檢參與率提高、陽追率高和正確治療率高，才算是成功。

陳志道表示，曾經在門診時，遇到一名民眾檢查有大便潛血陽性，告知對方要去做大腸鏡，民眾卻說自己是痔瘡造成的，一直抵抗要進行確認這件事，民眾又繼續詢問如果發現息肉、大腸癌等，下一步該怎麼辦，他強調，能及早治療效果才更佳，不要等到身體變得虛弱了才治療。

陳志道也分享，過去曾做宣傳單張，希望可以吸引更多人篩檢，特別寫出「篩檢可以省兩百元」就有許多民眾拿著單張詢問，「哪裡領兩百？」順其自然就被騙來篩檢。

另外，在花東、中南部地區，有不少因地制宜的篩檢策略。佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院副院長許文林透露，花蓮幅員廣大，每一次的檢查，醫事人員就要早上4點鐘，開車到定點，等待民眾前往檢測，除了主動出擊外，還要準備紀念品，就是希望可以讓民眾願意走出來。