按下貪睡鍵「再睡5分鐘」　醫：恐危害大腦、身體健康

圖文／NOW健康

擔心睡過頭，大部分上班族均會在手機制訂鬧鐘，或是在床頭櫃擺置鬧鐘，但在發出響聲時，常習慣按下「貪睡鍵」，繼續再睡5分鐘，以為這樣能睡得更飽，不過，精神科醫師楊聰財表示，這個行為不僅無法讓人睡飽，還可能對大腦和身體健康帶來負面影響。楊聰財表示，可從生理、心理、環境和精神等4個角度，探討為什麼按下貪睡鍵，可能危害健康。

【按下貪睡鍵】影響角度1：生理角度

1.睡眠週期的干擾： 按下貪睡鍵，將干擾睡眠週期，每天睡眠由多個睡眠週期組成，每個週期約持續90分鐘，包含了淺睡、深睡和快速眼動（REM）睡眠等3個階段。當鬧鐘響起時，身體通常完成1個完整的睡眠週期。如果按下貪睡鍵並繼續睡眠，可能重新進入睡眠的初期階段，這個階段的睡眠質量較低。一旦再次被鬧鐘叫醒時，可能處於淺睡或深睡階段，此時醒來，感到更疲憊、困倦，這是所謂的「睡眠慣性」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2.生理節律的錯亂： 人體的生理節律（circadian rhythm）受光線、活動和飲食等因素的影響，控制著睡眠和清醒週期。如果反覆按下貪睡鍵，可能讓大腦感到困惑，因為它無法準確預測你的起床時間。這種不穩定的清醒模式可能擾亂人體內部時鐘，進而影響整天的清醒度和生產力。此外，反覆的被鬧鐘打斷可能會增加壓力荷爾蒙皮質醇的分泌，導致早晨醒來時感到焦慮和不安。

3.睡眠質量下降： 多次按下貪睡鍵，通常伴隨著淺睡，這意味著無法進入深度睡眠，而淺睡狀態下的睡眠無法達到真正的休息效果，還可能導致白天感到疲倦，注意力不集中，進而影響記憶、學習能力。

【按下貪睡鍵】影響角度2：心理角度

1.焦慮感的增加： 按下貪睡鍵後重新入睡的幾分鐘內，可能處於一種輕度焦慮狀態，因為知道鬧鐘即將再次響起，這種焦慮感將干擾短暫睡眠，還可能讓人在醒來時感到更加焦慮。

2.意志力的削弱： 反覆按下貪睡鍵可能會影響意志力，因為這是一種推遲責任的舉動，可能導致面對其他生活中的挑戰時，也採取拖延或逃避的態度。這種習慣會削弱你對自我控制的信心，進而影響你在其他領域的表現。

3.自我價值感的降低： 長期依賴貪睡鍵的人可能逐漸降低對自己的期望，認為自己無法按照計劃起床，自我貶低的心理狀態可能進一步影響自信心、自我價值感。

【按下貪睡鍵】影響角度3：環境角度

1.作息時間的混亂： 經常按下貪睡鍵會導致作息時間的不規律，這可能影響日常生活安排，例如，習慣於早晨按下貪睡鍵，延後起床時間，可能導致在趕時間的壓力下匆忙行事，連早餐都來不及吃。

2.工作與學習效率的下降： 反覆的按下貪睡鍵，可能會讓人在1天中感到更加疲憊和不集中，直接影響工作或學習效率，容易犯錯，進一步增加挫折感。

3.社交生活的影響： 如果按下貪睡鍵導致你晚起，這可能會打亂你與家人或室友的作息同步，影響彼此的生活節奏。這種作息不一致可能會引發衝突，影響人際關係，進一步造成心理壓力。

【按下貪睡鍵】影響角度4：精神角度

1.失去清晨的靜心時刻： 清晨是1天中最適合進行靜心和冥想的時刻。這段時間通常安靜且不受干擾，適合進行自我反思和精神充電。然而，如果你習慣按下貪睡鍵，你將失去這個寶貴的時段，無法為1天做好心理和精神上的準備。

2.錯失提升生活品質的機會： 早晨是設定1天目標並計劃如何實現這些目標的最佳時間。如果你反覆按下貪睡鍵，這會使你失去這些重要的準備時刻，無法有效提升生活品質。精神層面的怠惰也可能隨之加重，使你1天的心情和精神狀態受到影響。



更多NOW健康報導

▸活得更久！最新國人平均壽命80.23歲 較上年多0.39歲

▸減肥採低碳飲食恐失眠 醫師建議：應適量補充抗性澱粉