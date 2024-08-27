剴剴案社工涉「過失致死」遭起訴　衛福部：尊重司法偵查結果

▲剴剴案社工遭起訴。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者張乃文／台北報導

台北地檢署日前起訴劉姓保母姊妹涉嫌聯手虐死1歲男童「剴剴」後，另案偵辦發現，負責督導的兒福聯盟陳姓社工，前往訪視時就有發現剴剴受傷，卻未依規定進一步確保剴剴身心狀況，剴剴3個月後送醫不治，檢察官27日依過失致死、偽造文書等罪嫌起訴陳女。衛福部說明，尊重司法偵查結果，但仍呼籲各界一起支持社工專業。

衛福部社工司司長蘇昭如指出，尊重司法偵查結果，但家庭議題日趨複雜多元，社會工作專業服務扮演重要角色，面對許多挑戰須整合不同專業，一起為不利處境的民眾及家庭提供服務。同時，在事件後也進行服務制度的檢討並召開多次會議，提出多項服務精進作為，包含納入專責醫師制度及加強化跨網絡橫向聯繫，落實一主責多協力服務等。

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蘇昭如認為，此事件對於社工專業人員造成衝擊，影響民眾對社工人員信任。她呼籲，社工是維持社會安定及前進的重要成員，社工人員競競業業克盡職責幫助民眾，持續精進社工專業發展，「請各界一起支持社工專業」。

對於司法層面，未來審理過程可提供社工什麼協助，蘇昭如表示，就如同聲明所說，案件進入司法程序，也須配合，所有偵查資訊給予尊重，也相信檢察官都有透過各種管道了解，而社工界的表達也顯示民主社會的正常反應，同時因為起訴書中提及「社工態度」等，可看到社會對於社工的期待相當高，希望一切完美。

蘇昭如說，社工面臨許多挑戰，學校畢業後要經過各種工作的累積，才能達到提供實務的服務，這部分更歡迎各界一同關心。至於除了社工是專業人員外，在整個社安網內，包括醫師、家庭或是個人等，不可能全部工作都只需要一個人就能解決，未來會持續了解制度面的缺口，盡量不要出現漏洞。她補充，這部分已經開過多次會議，檢討整個制度與流程。