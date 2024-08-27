青壯年面臨雙重壓力！15-45歲3次免費心理諮商　2實例獲新生

▲衛福部的最新統計，30到45歲國人中，每4人就有1人經歷焦慮或憂鬱等心理困擾。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著現代社會節奏的快速，許多青壯年面臨著來自職場與家庭的雙重壓力。根據衛福部的最新統計，30到45歲國人中，每4人就有1人經歷焦慮或憂鬱等心理困擾，為了幫助更多人及時獲得心理支持，門諾醫院配合衛福部今年8月擴大服務對象至45歲的青壯世代心理健康支持方案，結合心理諮詢門診，幫助青壯年重拾心理平衡。



「謝謝心理師的理解與陪伴，讓我乾枯的心能再次成為一片綠洲。」31歲的陳小姐，作為職場女性、母親、妻子以及孝順的媳婦，生活中無時無刻不在扮演著多重角色。表面上她總是掛著親切的笑容，但內心卻壓抑著許多情感無處傾訴。長期以來，她覺得時間都花在家人身上，卻沒有時間好好照顧自己，逐漸陷入了不快樂的情緒中。偶然機會中，她看到新聞提到衛福部的心理支持方案擴及至31-45歲，於是帶著忐忑的心情撥打了預約電話。經過兩次與心理師諮商訪談，宣洩了累積許久的負面感受與壓力，而開始有能量學習照顧自已與適度地表露真實想法。

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另一位40歲的鍾姓男子因壓力無法釋放，出現失眠和情緒不穩等問題。在接受心理師的定期心理諮商後，逐步梳理了過往經驗對自身個性與思考慣性的影響，也透過生理回饋訓練、放鬆技巧提升，而漸漸使睡眠與情緒回到平穩的狀態中。鍾先生表示：原本對諮商不抱太大期待，沒想到「談談真的有幫助」，真的很謝謝心理師，讓我變得更好。

門諾醫院臨床心理師温勇勝表示，許多青壯年在工作與家庭壓力下，常常忽視了自己的心理健康。他指出，評估自己是否需要尋求專業心理支持，可以從以下五大指標入手：1. 睡眠狀況：如果連續一週睡不好；2. 食慾改變：食慾突然增減；3. 體重變化：一個月內未經刻意控制，體重增減超過5公斤；4. 情緒波動：情緒起伏大，難以自控或明顯壓抑；5. 親友關心：身邊有兩人以上關心你「最近好嗎？」。透過上述5大指標，青壯年可以更早察覺自身的心理狀況，及時尋求專業協助，以免心理壓力累積成為更大的問題。





心理師也提到，目前在台灣醫療保健普及的狀況下，大家對於自己的生理照顧已經都有相當的意識與主動性，但在心理健康的關注度、自我覺察度仍還在開始培養的階段，雖然可以看到青壯世代有越來越多人會意識到自己的壓力、困擾和憂愁，但能主動更早期就透過心理治療或諮商來自助的比例仍低，往往到已經出現失眠、胸悶、掉髮或對人際、生活產生明顯負向影響時才尋求協助，而可能需要更多的心力、時間才能將身心狀態調整回較平穩的境況中。



温勇勝進一步說，「青壯世代心理健康支持」方案，主要提供給目前遇到心理困擾或是正在猶豫是否尋求心理諮商的民眾，凡15到45歲民眾提供每人三次免費心理諮商服務，之前已使用過15到30歲「年輕族群心理健康支持」方案的民眾，今年仍可再次申請。

民眾可透過門諾醫院的掛號系統預約諮詢服務，或電洽03-8241433了解更詳細的服務內容。

