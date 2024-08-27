花蓮安置機構爆虐童！社福考核制度遭疑　衛福部：會再討論作法

▲衛福部說明，轄內安置考核部分會再討論作法。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

花蓮縣一家兒童少年安置機構爆出虐童事件。立委林月琴、人本教育基金會及安置盟今（27）日共同召開記者會，會中提到社福考核強調轄內安置，是否因而無法考量機構好壞，導致孩童陷入不利狀況，認為應重新檢視必要性。社家署副署長周道君表示，一般原則是優先設法在轄區內，這就是大原則，涉及考核成績的部分會再討論更進一步作法。

林月琴等人今日針對「花蓮縣禪光育幼院長期不當對待院生」事件召開記者會。林月琴提及，在社福考核中，強調「轄內安置」，是否會造成無法考量機構好壞、或陷孩童於更不利狀況的後果，衛福部須重新檢視轄內安置必要性。

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周道君說明，目前依照輔導縣市進行兒少安置的基本原則，優先設法以轄區內安置，這是大原則。他說，但個案實際安置時，考量需求及資源，仍會衡量需要跨轄安置的可能。

周道君表示，若考慮到兒少最佳利益，真的無法在原轄區進行安置，例如適合照顧的親屬住在其他縣市，這類情況就勢必會出現跨轄的安排。但在中央對於縣市政府的社福績效考核部分，他提到，未來會在考核技術面時，了解如何反映這些狀況。

周道君提到，也就是說，每一次在進行相關技巧考核時，會再和地方政府進一步討論指標及其標準，可以更客觀評斷。他解釋，當初訂定安置的規則盼能在原轄區的原因，是因為每一位安置的兒少在縣市政府通常都會有主責社工，若要對後續追蹤、了解安置情況等進行相關資源連結時，在原轄區範圍可提供的協助會相對較快、也較直接。

周道君說，在行政考核上，不讓縣市政府因出於好心的跨轄安置，卻造成考核成績不佳，未來也會再討論更進一步的做法。

不過，對於花蓮的安置資源相對不足，周道君回應，從另一個面向來看，也會期待花蓮是否能再發展出更足夠的安置資源，現行政策不希望有太多的安置機構，而是偏向家庭式的團體家庭或寄養家庭等，這部分花蓮能否有空間再做一些努力，將自己轄內的資源再充裕一些，也是解決問題的一種方式。

周道君提到，若有需要輔導的部分，也都會和縣市政府一起討論。

另外，記者會訴求提及，盼能讓兒少更容易表述的申訴管道。周道君說，目前無論是機構內或機構外都有設置相關申訴管道，同時表達方式也是兒少更能闡述的，像是以機構內的申訴不一定要寫出文字，或是申訴箱擺放地點、設置高度是讓兒少能利用的。

機構外的申訴，像是地方政府等，周道君說明，只要是兒少可理解的範圍內，對主管機關提出訴求，無論是縣市或中央都會受理。