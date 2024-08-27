7個快樂習慣你不可不知！哈佛教授分享提升幸福感秘訣

▲把注意力放在能使我們更快樂的事物上，持續為自己積累快樂。（圖／photoAC）

生活中心／綜合報導

每個人都有理想中的幸福生活，有人養寵物就能獲得喜悅，有人一定要運動才會感覺滿足，有人則是忙碌一天後要有獨處時光才能感到平靜，在充滿前所未有挑戰的AI時代，人們在工作上卻顯得更加疲憊，想要擁有快樂感不用大費周章跑到森林裡，哈佛大學正向心理學知名教授、全球暢銷書《更快樂》的作者塔爾・班夏哈（Tal Ben-Shahar），提出獲得滿足快樂的7個要素，能讓人在順境、逆境都能感受到幸福感！

班夏哈認為正向心理學有助於我們提升自我認同與主觀幸福感，更是啟動韌性的根源，當面臨意外與苦厄，快樂學能幫助我們具備更好的承接應變能力，班夏哈認為快樂是一個持續的選擇，也是一種源於自我取之不盡的資源，提出7個方法，教民眾把注意力放在能使我們更快樂的做法上，持續為自己積累快樂。

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．表達謝意：覺察身邊值得感謝的事物，當你用心體會，不再理所當然，你會發現快樂其實沒有這麼難。

．減法生活：慢慢減少該做的事，多換一點時間做想做的事。少去一場朋友應酬，換取一場自己的修復之旅。

．擴散幸福：幫助他人時，大腦會釋放更長效的快樂因子，但請記住照顧他人前要先關愛自己。

．快樂冥想：用心覺察身體狀況，至少花五分鐘專心而緩慢地深呼吸，專注於某個正面感受，重新校正念想。

．設定意義：為例行公事賦予更高的意義和樂趣，即使再小的事件，都能為你帶來更多動力。

．不恐懼失敗：即使失敗也有值得嘉許的地方，不要鄙夷自己曾面對的困境，記錄下來自己努力的痕跡。

．不害怕爭執：關係間依靠了解與被了解來培養親密，沒有天生的伴侶，只有用心經營。

自認快樂的人通常健康問題較少，罹患憂鬱症的風險較低，還能活得更長壽，即使你天生性格不夠開朗，也別擔心！哈佛教授的7個快樂秘訣可以幫助提升幸福感，增強內心的平靜與快樂，只要依循這些簡單的方法，無論面對什麼樣的生活挑戰，都能過得更健康、更幸福。

