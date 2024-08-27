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馬辣「百香果」檢出禁用農藥！北市蔬果抽驗12件不合格

7月生鮮蔬果抽驗結果不符規定產品。（圖／北市衛生局提供）

▲百香果檢出禁用農藥。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布7月生鮮蔬果抽驗結果不符規定產品，總計12件產品不合格。其中知名店家包括「馬辣頂級鴛鴦鍋（信義店）」的百香果檢出禁用農藥，士林區「台南海鮮會館」的香菜檢出農藥殘留超標。北市衛生局表示，所有違規產品已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。

北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，113年7月共計抽驗50件蔬果產品，檢驗結果12件產品不符規定，此次抽驗不符規定產品，違規原因為「九層塔」4件；「荔枝」3件；「百香果」、「白蘿蔔」、「香菜」、「龍眼」、「波蘿蜜」各1件，各檢出1～2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

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其中「馬辣頂級鴛鴦鍋（信義店）」的百香果檢出禁用農藥「賽滅淨」0.12ppm，士林區「台南海鮮會館」的香菜檢出農藥賓克隆0.04ppm（標準為0.01ppm以下）。

林冠蓁說，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，為違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰，若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲▼士林區「台南海鮮會館」的香菜檢出農藥殘留超標。（圖／台北市衛生局）

▲香菜檢出農藥超標。

不合格名單如下：

7月生鮮蔬果抽驗結果不符規定產品。（圖／北市衛生局提供）。（圖／北市衛生局提供）

7月生鮮蔬果抽驗結果不符規定產品。（圖／北市衛生局提供）。

7月生鮮蔬果抽驗結果不符規定產品。（圖／北市衛生局提供）。（圖／北市衛生局提供）

關鍵字： 農藥 馬辣 台南海鮮會館

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