「皮膚變差」恐是糖尿病！5症狀醫示警：趕緊就醫

▲「黑色棘皮症」被視為發展第二型糖尿病的預測指標。（示意圖／王韋力醫師提供）

記者李佳蓉／綜合報導

你是無「糖」不歡的螞蟻人嗎？家醫科醫師李思賢示警，別輕忽糖成癮，一不注意可能演變成糖尿病。他提醒國人，當發現自己的皮膚冒出「5大徵兆」恐是糖尿病找上門，包括最近皮膚有斑、有小贅肉或皺紋、皮膚黑且出現黑色棘皮、吃喝比平常多體重有明顯變化，以及傷口比平常更難癒合，請立即就醫驗血糖。

李思賢醫師日前拍攝衛教影片指出，糖成癮一不小心會使你成為潛在的糖尿病患者，其會出現情緒起伏大、專注力下降、飯後想睡覺、焦慮憂鬱、容易肌肉痠痛、抽筋、全身發炎、月經週期不規律、掉髮、長痘痘和容易脹氣，這些都可能是糖成癮的警訊。

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該如何判斷自己是否有糖尿病？李思賢分析，如果發現最近皮膚有斑；有小贅肉或是皺紋；皮膚比較黑、有黑色棘皮的狀況；或是吃喝比平常多、頻尿或體重有明顯變化；傷口變得比平常還要難癒合等症狀，不要輕忽，請立刻開始控糖，並趕緊就醫，透過更精準的抽血檢測做進一步確認。

▲一旦皮膚變差、出現詭異變化，請盡快就醫檢測血糖。（示意圖／pixabay）

根據國健署《糖尿病與我》手冊指出，糖尿病分類包括第一型糖尿病（胰島細胞遭破壞，造成絕對胰島素缺乏）、第二型糖尿病（胰島素阻抗及合併相對胰島素缺乏）、其他型糖尿病、妊娠性糖尿病。至於發生原因，第二型糖尿病的發生與遺傳有關，但肥胖、飲食不當、情緒壓力、懷孕、藥物也可能促使疾病發生。

事實上，在糖尿病發病初期，多數患者沒有明顯症狀，除非做健康檢查否則不易發現。一旦病情未獲控制，會隨時間加重，血糖可能逐漸升高，恐出現多吃、多喝、多尿，還有疲勞、體重減輕、視力模糊、陰部搔癢或傷口不易癒合等症狀。