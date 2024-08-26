17歲少年被砍害「手不舉」　台大醫取「30公分小腿神經」移植

▲17歲少年上臂橈神經損傷造成手腕下垂。（圖／醫師提供）

記者趙于婷／台北報導

一名17歲青少年之前右上臂被砍一刀，經治療後傷口痊癒，但卻發現手腕和手指都無法翹起，被轉到台大醫院診斷治療，檢查發現是「橈神經損傷」，醫師最後取了30公分的「小腿腓腸神經」做移植重建，術後再經過復健，手部功能終於恢復正常。

收治該病例的手外科醫學會理事、台大醫院整形外科主治醫師謝榮賢受訪時指出，該名青少年求診時，已是受傷半年後，當時右上臂傷口已長好，但是右手腕卻下垂，手指也無法翹起，嚴重影響日常生活，檢查懷疑是橈神經損傷併神經瘤。

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謝榮賢說，手術時將疤痕、結痂清理乾淨後，發現上臂的橈神經斷裂距離大約10公分，才會導致垂腕和手指無法翹起，評估後取小腿腓腸神經做神經移植重建手術，由於小腿腓腸神經是感覺神經，取那邊的神經不會影響到腳部運動功能，但因為小腿腓腸神經比較細，橈神經比較粗，所以總共取了30公分左右的小腿腓腸神經去分段補合橈神經。

該少年術後約2周拆線、3周後開始復健，後續追蹤確定手腕恢復良好，可以抬起，手指也可以伸展。針對橈神經受傷，謝榮賢提醒，原因包括手臂外傷、如骨折或車禍造成神經拉扯、斷裂等，若有內部橈神經損傷，在表面傷口癒合後，就可能出現麻痛、無力和手指無法伸展的狀況，所以會建議在半年內進行縫合、移植和復健等治療，以免造成肌肉萎縮，到時要治療就太晚了。