兒童造口長期照護！兼具專業知識與心理調適　醫手把手教學分享

▲兒童外科醫師楊筱惠以造口常見併發症及處置為主題，針對胃造口、腸造口做分享。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院日前舉辦「兒童外科造口護理研習工作坊」，由花蓮慈院兒童外科醫師楊筱惠、護理師團隊及台北馬偕紀念醫院小兒外科專科護理師蕭涵萍等，分享兒童胃造口、大腸造口等常見併發症及處置，以及腸照護、腸造口灌腸技巧等；工作坊同步線上分享，吸引花東地區近50位醫師、護理師、專科護理師及病友家屬齊聚交流學習。

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▲傷口造口及失禁護理師徐小惠帶來「造口周圍皮膚保護課程」，手把手的教學示範，讓不少學員拿起手機錄影記下步驟與技巧。

地形狹長的花東地區，仍有部分孩子因罹患先天性疾病，包括無肛症、先天性巨結腸症、腦性麻痺等嬰幼兒、孩童經過外科手術治療後需長期管灌或是腸造口需求，醫療人員、家屬、照顧者不僅得學習如何照護這些孩子的造口，在長期的照護下也為身心帶來壓力，更需要專業照護的支持與心理壓力調適等，希望藉由工作坊能與更多臨床小兒科醫護人員、病友、家屬進行交流討論與分享，一起共同守護小寶貝健康長大。

「若是小腸灌食造口管子滑脫，請暫時固定並儘速就醫，若是晚幾小時才就醫，可能需要重新手術。」楊筱惠醫師表示，這次以造口常見併發症及處置為主題，針對胃造口、腸造口做分享，讓護理師可以更好的照護病人及衛教病人之外，而家屬在居家照顧上也能更容易，讓孩子不會因為身上有造口，而影響成長發育或社交活動與日常生活。

▲台北馬偕紀念醫院小兒外科專科護理師示範如何為小病人做腸造口灌腸。

傷口造口及失禁護理師徐小惠則是帶來「造口周圍皮膚保護課程」，手把手的教學示範，讓不少學員拿起手機錄影記下步驟與技巧，也帶著他們一一實際操作。徐小惠說，臨床上比較少遇到小小孩的造口，所以不少護理同仁會比較緊張，透過這樣的工作坊課程，將自己平常所學的造口照護知識、技能，分享給他們並能夠實際的運用很重要，而且透過實做也能更了解各種造口工具接觸到病人皮膚上的觸感。

▲巫小姐帶著一出生就患有先天性巨結腸症的2歲女兒小羽現身分享居家照顧經驗。

「孩子的活動力很好，食量也很好，所以要常常注意腸造口有沒有脫落。」巫小姐帶著一出生就患有先天性巨結腸症的2歲女兒小羽現身分享，巫小姐說，照顧孩子很辛苦，照顧造口所需的醫材對於家庭來說也是有不小的經濟負擔，但是有醫師、護理師的詳細教學，讓她回家照顧孩子這2年來，孩子的造口從沒有發炎過，而這次的課程也收穫很多，讓她在使用皮膚照護工具上能更服貼孩子的造口。