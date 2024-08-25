排便「冒3改變」恐是大腸癌！　醫：速就醫

▲大腸癌可從排便習慣與糞便形狀改變揪出。（示意圖／網友提供）

記者李佳蓉／綜合報導

在台灣，大腸癌連續15年居十大癌症之首，年奪6000條人命，且近幾年還有年輕化趨勢。外科醫師陳榮堅指出，要在早期發現大腸癌很困難，當出現「4大症狀」包括血便、經常有莫名脹氣感，以及排便習慣和糞便形狀改變，得盡速就醫檢查。

敏盛微創手術中心執行長陳榮堅醫師近日在《健康多1點》衛教影片中提到，大腸癌是由自身細胞變化而來的疾病，要於最早期發現實在不容易，絕大多數的人都在出現異常症狀時才去求診，其中最常見的徵兆就是血便，若1～2年偶發1、2次血便無礙，但若每2～3天就排一次血便，且時間長達1個月以上請盡速就醫。

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陳榮堅接著說，第二個徵兆則是無緣無故常有脹氣的感覺，也請就醫檢查大腸。最後則是排便習慣與糞便形狀的改變。他舉例，過去每天可大號1～2次，現在可能每2～3天才排便一次，且合併有腹脹情況，就得留意是否為腫瘤堵住腸道，必須就醫檢查。

至於糞便的形狀，陳榮堅說明，腸道和糞便都是軟軟的，一旦腸子內長腫瘤，柔軟的糞便要經過時會被長東西的腸道給「塑形」，變得比較細，因此當發現糞便持續很細，也要盡快就醫。

▲血便很容易發現，若時常發生且時間長達1個月以上，請盡速就醫。（示意圖／Pixabay）

陳榮堅進一步表示，另外體重減輕、容易疲勞，皆屬於比較非特異的症狀，可作為輔助參考。不過，當出現上述血便、腹脹、排便習慣和糞便形狀改變，一定得提高警覺。

針對大腸癌若想做最完整檢查，陳榮堅推薦大腸鏡，過往很多人一聽到得從肛門伸入180公分的鏡頭，內心相當恐懼，因此只想透過糞便潛血檢查。他說，雖然糞便潛血檢查還算靈敏，只要腸道黏膜受傷、造成足夠的滲血球流出，就會呈現陽性反應，「但可以想像有時你得癌症，你的黏膜並沒有在滲血，測（了）就會沒有，最好作法還是做大腸鏡檢查。」

對於沒有任何症狀，每2、3年做一次健檢者，陳榮堅建議，於50歲時可考慮從事第一次的大腸鏡檢查；倘若有家族病史，雖本身毫無症狀，也請在40歲後於健檢中加入大腸鏡檢查。現有「舒眠麻醉」的大腸鏡，於睡夢中就能檢查完畢，過程不到10分鐘。即使醫師發現腸道有息肉，會幫忙切除或做化驗，時間也僅拉長15～20分鐘。

陳榮堅提醒，癌症越早發現，治療方法就越簡單，若拖到後期症狀很嚴重時才就醫，往往要付出的治療代價會更大。