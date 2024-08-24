50歲男半年內「2度上廁所昏倒」！心臟醫揭主因：中年人較常見

▲一名50多歲的男子半年內2度在上廁所後昏倒，醫解密真相。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

一名50多歲的男子在半年內兩度上廁所後昏倒，引起家人的極度憂慮，認為可能是心臟疾病所引起，但經過醫生的詳細檢查，卻發現該名男子的心臟功能完全正常，並無明顯病變。對此，心臟科醫師劉中平也揭露了男子昏倒原因，並稱這種情況「中年人較常見」，提醒民眾注意。

劉中平近日在臉書發文分享，昏倒是心臟科門診常見的症狀，上廁所之後昏倒則是重中之重，除了會擔憂心臟狀況以外，廁所充滿了磁磚以及堅硬的洗手台，也容易造成外傷和頭部出血。然而，上述男子半年內兩度上廁所後昏倒，之後就醫卻發現心臟功能完全正常，就連24小時心臟記錄器也都沒有特別的變化。

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對此，劉中平解釋，這種情況大多數是由迷走神經興奮所引起，當人們在排便或小解時，肚子需要用力加壓並憋氣，若此動作過於強烈或持久，會造成回流到心臟的血液量減少，使得血壓下降，而腹部壓力增加如果刺激到頸動脈的壓力受器，就會產生迷走神經反射，反而導致心跳變慢，「同時心跳下降與血壓變低就會讓人頭暈、失神，甚至昏倒的情況。」

劉中平指出，一般昏倒常見於年輕女性或高齡老人，然而，上廁所後的昏倒則常發生於中年人。為了避免這種狀況，他也提供了一些預防建議，包括避免便秘和憋尿、多喝水、多吃蔬果、如廁時不要過度用力、給自己充裕的如廁時間、在廁所安裝扶手、地板鋪設軟墊等。

最後，劉中平醫師提醒，若昏倒前感覺胸部悶痛或是心跳加速，在昏倒後無法立刻爬起來，且長時間失去意識，就要請醫師詳細評估是否有心臟或腦部的疾病。