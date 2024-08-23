排便出血、痔瘡突起不必管？醫示警「2種情況」要處理

▲痔瘡發作，坐立難安。（示意圖／達志影像）

文／每日健康

排便出血或痔瘡發作時，可以放著不管嗎？其實，痔瘡是肛門血管和軟組織隨著年齡增長自然老化的現象，基本上，只要不是剛出生的嬰兒，所有成年人都或多或少有一些痔瘡。

鍾雲霓醫師在其臉書專頁《痔瘡手術女醫師-鍾雲霓》提到，許多肛腸科醫師在進行大腸鏡檢時，如果沒有發現大腸瘜肉或癌變，即使看到有痔瘡，也不會特別跟患者強調，因為那並不是主要問題，最多在報告上提到「有痔瘡」而已。

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只要你沒有因為痔瘡感到困擾，就可以不理會它。某些痔瘡症狀可以透過泡熱水得到緩解，而有些則可能需要手術治療。輕微的痔瘡偶爾腫脹是很常見的，但如果出現以下兩種反覆發作的症狀，通常很難再置之不理：

1. 肛門口腫痛異物感

如果肛門口經常腫痛，甚至每次排便後都需要花時間清洗和推回，這種情況可能會讓你感到不安，影響生活質量。這樣的日子沒必要忍受，應該考慮治療。

2. 出血

如果即使在排軟便或只是放屁、走路時也會出血，長期下來可能導致慢性貧血。如果這種情況持續超過三個月，就很難靠自己康復。

簡單來說，痔瘡本身不是問題，除非它對你的生活造成了困擾。如果你出現了明顯的不適症狀，那就不應該再忽視它，最好及時尋求醫療建議。

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