身障權法修法未納「自立生活」　民團：身障者上廁所次數也受限

▲社家署日前預告身心障礙者權益保障法部分條文修正草案，民團指出，內容並未見自立生活等相關文字。（示意圖／身心障礙聯盟提供）

記者張乃文／台北報導

衛福部社家署日前預告「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案，對於通用設計、合理調整等都有所修正，在公開歧視言論部分也加嚴。不過，台灣自立生活聯盟認為，對於草案未見「自立生活」相關文字，感到失望，現今政府提供的服務與個人助理資源不足，導致身心障礙者甚至被限制上廁所等，也顯示我國在「自立生活」支持仍有加強空間。

社家署於8月7日預告「身心障礙者權益保障法」修正草案，內容將通用設計、合理調整等入法。不過，台灣自立生活聯盟指出，草案未見「自立生活」相關文字，感到十分詫異與失望。秘書長林君潔表示，現行的社區服務，目前由「長期照顧服務法」而來的居服員，僅能「按碼做事」無法確實支持身心障礙者的日常生活；但規範在障權法中的個人助理則可以提供其他生活支援，尊重障礙者主體的想法與決定。

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林君潔指出，許多障礙者家庭會聘請外籍看護，或家庭成員得犧牲生活或工作，全職投入照顧，對於家中有身心障礙者的家庭而言，送入機構是為了維持家庭而做的最後不得已的選擇，最終更造成，犧牲障礙者或辛苦家庭照顧者的對立結果。

台灣自立生活聯盟說明，政府或許認為障礙者只是不斷向中央「要人力、要時數」，但在身心障礙者權利公約（CRPD）所規範的自立生活權利，是使身心障礙者能夠在合適的人力協助下，有人共同克服生活障礙問題，活出自己想要的、有保障的生活。

CRPD要求締約國履行國家義務、提供障礙者足夠的支持，讓障礙者可以選擇並掌握自己的生活。達到充足的人力與時數，讓身心障礙者得以自主生活，使其擁有服務選擇權，才能生活於社區中。聯盟說明，然而，現今政府提供的服務與個人助理資源不足，導致身心障礙者被限制洗澡、吃飯、上廁所和外出的次數。

聯盟表示，與此同時，許多社區服務仍掌控著身心障礙者的生活作息，每天按表操課，讓障礙者必須接受他人的安排，種種跡象皆顯示，目前我國在「自立生活」支持服務方面與CRPD要求的「最低標準」仍有一大差距。

聯盟聲明，此次修正草案完全未放入「自立生活」章節，甚至沒有訂定相關條文，令人難以接受，以上需求並非難以執行，只是在依法行政的我國，沒有法律明確規定，行政人員會無所適從，相關的行政程序將變得寸步難行，而障礙者的權利只能依靠漫長繁瑣的行政訴訟找回，導致政府與障礙者雙輸的局面。



聯盟呼籲，身障權法必須納入自立生活專章，國家應制定有時間進程的「去機構化計畫」，並協助離開機構的障礙者，能在社區生活中獲得必要且及時的支援；同時必須增加社區服務和個人助理的人數，回應障礙者的生活需求，並個人助理服務規範，避免各行其是，扭曲解讀，妨礙障礙者自立生活的權利。