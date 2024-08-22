GABA食品超夯！恐和藥物、酒精交互作用　食藥署要訂限量

▲近年不少業者把GABA加入食品中。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近年天然「GABA」食物相當熱門，不少食品業者都將其加入食品中，但由於GABA跟降血壓等藥物和酒精交互作用，食藥署今預告訂定標示規定，包括每日額外攝取限量不得超過100毫克，且必須加註避免同時飲酒、服用降血壓、鎮靜及癲癇等藥物警語，違者最重可罰300萬。

食藥署今預告訂定「以微生物發酵製取之食品原料γ-胺基丁酸（γ-aminobutyric acid）之使用限制及標示規定」草案，預告評論期自預告次日起共60日，蒐集各界意見。

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副署長林金富表示，γ-胺基丁酸（GABA）其實本來就存在不少天然食物中，人類食用GABA的歷史已經很久了，例如菠菜、燕麥、小麥等，特別在乳酸發酵、泡菜等發酵食物含量較高，而近年來，越來越多業者標榜幫助睡眠、舒緩放鬆心情等效果，把GABA添加在飲料、果凍、巧克力等商品，為因應上市需求，決議正式訂定限量跟標示規定。

林金富說，草案明定γ-胺基丁酸（GABA）的製程及其供食品原料使用時的相關規範，包含GABA含量、每日食用限量與應標示避免同時飲酒、服用降血壓、鎮靜及癲癇等藥物警語字樣。

林金富提醒，警語標示規定預定自115年1月1日生效外，其餘規定預定自正式發布日生效，草案正式施行後，經查獲食品所使用的原料不符合相關規定者，將依食品安全衛生管理法第47條及第48條規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。