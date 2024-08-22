滷味「肥爆食材黑名單」一次看！　熱量冠軍不是百頁豆腐

▲滷味要留意不少食材的熱量及鈉含量較高。（示意圖／ETtoday資料照）

文／常春月刊

滷味是減肥好夥伴？消夜就想來一碗熱呼呼的滷味，不過看似沒什麼負擔的滷味，其實隱藏了不少熱量炸彈，甚至鈉含量也都很可觀！你都夾哪一樣？

滷味食材 熱量&鈉含量圖鑑

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．加工食品類 *每100克之數值

燕餃 321kcal / 鈉含量604mg

鑫鑫腸 283kcal / 鈉含量563mg

貢丸 244kcal / 鈉含量580mg

百頁豆腐 196kcal / 鈉含量425mg

米血糕 194kcal / 鈉含量414mg

甜不辣 193kcal / 鈉含量642mg

水晶餃 190kcal / 鈉含量348mg

蛋餃 183kcal / 鈉含量472mg

紫芋卷 133kcal / 鈉含量580mg

蟹味棒 118kcal / 鈉含量694mg

．蔬菜類 *每100克之數值

各種菇類 約38kcal / 鈉含量2mg

玉米筍 31kcal / 鈉含量2mg

各種葉菜類 約25kcal / 鈉含量31mg

海帶 17kcal / 鈉含量230mg

．麵食類 *每一份

王子麵(50g) 249kcal / 鈉含量418mg

蒸煮麵(65g) 236.8kcal / 鈉含量445mg

烏龍麵(180g) 232kcal / 鈉含量192mg

冬粉(40g) 140kcal / 鈉含量4mg

．蛋白質類 *每100克之數值

炸豆皮 388kcal / 鈉含量1mg

豬耳 243kcal / 鈉含量178mg

雞爪 209kcal / 鈉含量102mg

豬肉片 207kcal / 鈉含量52mg

黑豆干 197kcal / 鈉含量123mg

小方豆干 161kcal / 鈉含量116mg

三角油豆腐 160kcal / 鈉含量1mg

雞蛋 135kcal / 鈉含量138mg

牛肉片 120kcal / 鈉含量57mg

鴨血 29kcal / 鈉含量131mg

加工食品熱量、鈉含量高 這些人食用應多加注意

營養師高敏敏提及，有沒有發現大多數的加工食品，不僅熱量比較高，鈉含量也都300毫克起跳。而食材本身的鈉含量就很可觀了，如果再吸滿滷，熱量、鈉含量就更高了！

衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg（=6g的鹽）。以上很多食物都非常容易超標，雖然鈉是人體必需的元素，能維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但攝取過多對健康有害，尤其易水腫、腎臟病、心血管疾病、高血壓患者更要特別注意！

如何判別自己鈉量過高？

高敏敏說明，像是水腫、口乾舌燥、頭痛昏沈等症狀都可能是提醒你吃太鹹了！

怎麼健康吃滷味？

1、選擇原型食物

多選擇蔬菜、肉片 無加工的食品，不僅熱量較低 且營養價值也較高

2、搭配無糖飲料

滷味本身的熱量就偏高，建議飲料搭配無糖的茶、黑咖啡、豆漿等，可以減少負擔，也能補充水分，加速代謝鈉離子

3、減少滷汁/沾醬

滷汁已經有大量的鹽巴、砂糖、油等的調味料，建議吃料就好，不要把湯、滷汁一起喝掉，也不要再額外添加醬油或香油

4、飯後高鉀水果

例如香蕉、小番茄、奇異果等的高鉀水果，有利尿排鈉的效果 可加速代謝鈉離子

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